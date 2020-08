Ashwagandha viis tervistavat omadust

Paljude uuringute põhjal leevendab ashwagandha ekstrakt ärevust sama tõhusalt kui paljud laialdaselt kasutusel olevad antidepressandid ja seda ilma mingite kõrvalmõjudeta.

Hoiab veresuhkru taseme kontrolli all

Ashwagandha’l on hämmastav omadus langetada veresuhkru taset juhul, kui see on liiga kõrge või vastupidi – tõsta liiga madalat veresuhkru taset. Uuringute põhjal on leitud, et ashwagandha tarvitamisel suureneb insuliinieritus ja paraneb organismi insuliinitundlikkus, mis omakorda aitab langetada liiga kõrget veresuhkru taset.

Leevendab põletikke

Ashwagandha’l on suurepärased põletikuvastased omadused, mistõttu on temast palju abi valu põhjustavate haiguste, näiteks artriidi korral. Ashwagandha sisaldab rikkalikult rauda, mis aitab kaasa vere punaliblede arvu suurenemisele. Seetõttu võib taime tarvitamisest olla abi põletikke põhjustavate teguritega võitlemisel.

Lisaks sellele aitab taime tarvitamine tõsta lihastoonust, tugevdada vastupanuvõimet ja parandada kogu keha füüsilist ja vaimset seisundit.

Tasakaalustab hormoonsüsteemi

Ashwagandha aitab tasakaalustada nii kilpnäärme kui ka neerupealiste talitlust. Üks ashgawandha hämmastavamaid tervistavaid omadusi on see, et taimest on abi nii ühe kui ka teise äärmiselt tavalise terviseprobleemi – kilpnäärme hüperfunktsiooni (ületalitluse) ja hüpofunktsiooni (alatalitluse) puhul.

On teada, et ashwagandha parandab nii meeste kui ka naiste seksuaalset tervist. Tänu lämmastikoksiidi stimuleerivatele omadustele saab taime kasutada viljatuse raviks. Paljude uuringute tulemused on näidanud, et selle taime abil on võimalik ka kilpnäärme hormonaalset talitlust tasakaalus hoida.