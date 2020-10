Asendamatu abiline köögis: Beko nõudepesumasinaga säästad aega ja raha

Tänapäeva kiire elurütmiga maailmas on valikuid ja võimalusi väga palju. Seepärast on ka uue kodumasina soetamisel meie peamine soov, et see aitaks meil säästa väärtuslikku aega, mille saaksime veeta koduste toimetuste asemel pere või sõprade seltsis.

Samas peaks uus kodumasin olema ka säästlik ja loodussõbralik ning loomulikult turvaline ja lihtne. Just selle pärast soovib Beko, üks maailma juhtivaid koduseadmete tootjaid, ümber lükata mõned levinud müüdid, mis puudutavad nõudepesumasinaid ja nende kasutust.

Säästa vett ja energiat

Mõeldes sellele, kuidas saad kodumasinaid kasutades säästa, tuleb kõigepealt rääkida müüdist, et nõudepesumasinad ei ole kuigi säästlikud. Nimelt arvatakse, et nõudepesumasinad kasutavad suures koguses elektrienergiat ja vett ning see on keskkonnale kahjulik. Beko nõudepesumasinad on aga väga väikese vee- ja energiatarbega, olles samal ajal väga efektiivsed. Näiteks kasutavad need kohati vaid 9 liitrit vett pesutsükli kohta. Sarnase koguse nõude pesemine käsitsi kulutab aga umbes 90 liitrit. Nii võib keskmise suurusega pere säästa aastas terve kuu toidueelarve jagu raha.

Kõik nõud leiavad koha

Väga levinud on müüt, et nõudepesumasinas ei ole võimalik pesta suuri taldrikuid, suuremaid potte või kandikuid ja ka näiteks kõrgeid klaase. Beko funktsiooniga Acrobat saad aga ülemist korvi seadistada isegi siis, kui see on täis. Korvi kõrguse reguleerimine lubab nõudepesumasinas olevat ruumi kõige tõhusamalt ära kasutada (kuna nii saad kõrged klaasid või väikesed kruusid üksteise peale laduda). Mõned nõudepesumasinad tulevad isegi koos kolmanda multifunktsionaalse korviga, mis on mõeldud näiteks espressotasside, aga ka nugade ja kahvlite hoidmiseks.

Prioriteediks on ohutus ja kvaliteet

Beko jaoks on klientide turvalisus ja ohutus tohutult oluline. Just turvalisusele ja mugavusele mõeldes on loodud mitmed nutikad erilahendused:

Water Safe süsteem lülitab lekke korral seadme veevarustuse lihtsalt välja.

Child Lock ehk lapselukk võimaldab kõik seadme nupud lukustada. Nii ei saa lapsed mänguhoos masinat käivitada. Samuti välistab see funktsioon kogemata LCD-ekraani puudutades seadete muutmise.

Üheks kõige uuenduslikumaks võimaluseks on aga süsteem GlassShield, mis on loodud just klaasist nõude tarvis. Kuna klaas on habras, siis oleme loonud tehnoloogia, mis mitte ainult ei hoia neid ilusana, vaid pikendab ka klaasnõude eluiga kuni 20 korda.

Nupu GlassShield abil saad mugavalt masinat seadistada vastavalt vee kareduse tasemele ja nii on süsteem klaasi vastu alati õrn.



Foto: Euronics



Ruumi jagub

Lükkamaks ümber müüti selle kohta, et nõudepesumasinad ei mahu kööki ära, on Beko disainerid välja mõelnud lahendused, mis võimaldavad seadme paigaldada isegi kõige väiksematesse ja kitsamatesse ruumidesse. Eemaldatav töötasapind ja lai valik vaid 45 cm laiusega seadmeid tähendab, et neid saab paigalda ka väga kitsastesse köögikappidesse.

Käsitsi ei pea enam pesema

Veel üks müüt kõlab nõnda: nõudepesumasinad ei ole piisavalt efektiivsed ja asju tuleb hiljem käsitsi üle pesta. Beko nõudepesumasinatel on kasutusel erilise piserdajaga tehnoloogia AquaIntense, mis juhib veejoa ka kõige keerulisematesse nurkadesse ja uhub lahti ka kinnikuivanud toidujäägid. Nõudepesumasina põhjas asuv liigutatav lisaraam aga lubab paigutada nõud just nii, et pesutsükkel oleks eriti tõhus.

Nutikad programmid iga olukorra jaoks

Elu on täis üllatusi ja võib juhtuda, et paarist tavaprogrammist alati ei piisa. Beko asjatundjad on loonud kaheksa erinevat programmi, mis aitavad palju lihtsamini toime tulla erinevast materjalist ja erineva määrdumisastmega nõudega.

Näiteks programm Auto 45–65 °C määrab automaatselt parima temperatuuri ja pesurežiimi, funktsioon Fast+ on aga kasulik siis, kui sul ei ole üldse aega. Nimelt lühendab see pesutsükli kestust kuni kolm korda, säilitades aga hea pesutulemuse. Samuti ei pea sa ootama, et kogu nõudepesumasin oleks täis. Masina võid käivitada just siis, kui sulle sobib, ükskõik kui vähe nõusid masinas on.

Quick & Shine 60 °C on Beko nõudepesumasinate unikaalne A-energiaklassi kõige kiirem täisprogramm, mis kestab 58 minutit ja on ideaalne igapäevaseks kasutamiseks. Eriti kiire programmiga Mini 30 saad vähemäärdunud nõud puhtaks ainult 30 minutiga temperatuuril 35 kraadi. Nii säästad eriti suurel hulgal aega ja energiat.

Mainimist väärivad veel kaks erilist programmi, kuna need tõstavad Beko seadmed teiste sarnaste seast veelgi rohkem esile: BabyProtect hoolitseb eriliselt väikelaste toitmiseks mõeldud nõude eest. Nõudepesumasina puhastusprogramm nimega P0 hoolitseb aga selle eest, et masina sisemus oleks alati täiuslikult puhas.

Beko laia valiku täissuuruses, kitsaste või integreeritavate nõudepesumasinate seast leiad alati oma kööki täiuslikult sobiva kvaliteetse, nutika ja säästliku kaasaegse abilise.

