Antigeenitest näitab, kes on TÄNA nakkusohtlik

Praegu kasutusel olev ninasõõrmest võetav PCR-test näitab viiruse geneetilise koodi olemasolu isikus, kes võis olla nakkusohtlik nädalaid või isegi kuu aega tagasi. Sellise isiku eneseisolatsioon on kaotus tema enda tervisele ning sotsiaalsele ja majanduslikule heaolule. Tähtis on teada saada, kes on täna, kohe praegu nakkusohtlikud. Antigeenitestid näitavadki just seda.

COVID-19 antigeeni kiirtestid on eelmisest aastast jõudsalt arenenud ning nende täpsus ja spetsiifilisus on viidud uuele tasemele.

On keeruline oodata koroonaviiruse nakkuse kõvera langust, kuna testitavate hulgas võib olla väga palju neid, kes on haiguse läbi põdenud ega ole enam nakkusohtlikud. Antigeeni kiirtesti täpse tulemusega saab olla kindel, kas isik on nakkusohtlik ja kas eneseisolatsioon on tõesti vajalik.

Saksamaa toob antigeeni kiirtestid tasuta inimesteni ja lubab alates 6. märtsist kodukasutusse.

Saksamaa terviseminister plaanib üleriigiliselt pakkuda tasuta COVID-19 antigeeni kiirteste. Valitsus püüab laiendada oma riiklikke testimisvõimalusi, kuna riik otsib võimalusi piirangute leevendamiseks ja tagasivõtmiseks ning koolide ja ettevõtete taasavamiseks. Terviseminister Jens Spahni sõnul on valitusel plaanis katta kõik antigeeni kiirtestide kulud ja tagada kõigile tasuta testimise võimalus kodus. Spahni sõnul on regulatsioonid kiirtestide suhtes tulemas ning pärast rohelise tule saamist algab laiaulatuslikum testimine ja lähenemine viiruse seljatamise eesmärgile.

Olukord Eestis

Vaadates igapäevaseid uudiseid, ei ole Eestis koroonaviiruse leviku taandumist kahjuks näha. COVID-19-positiivsete arv aina kasvab ja kehtestatakse järjest rangemaid piiranguid. Millegipärast meeldib meile pigem näha suuri numbreid kui ennetavalt tegutseda – ja siis kiruda. Eesti jääb regulatsioonide tegemisega teistest Euroopa Liidu riikidest maha ja liigume veelgi sügavamale kriisi. Saksamaa on aga ühe sammu kaugusel kiirtestide viimisest rahvani.

Turule on toodud juba mitmeid teste, millest üks on Saligeni antigeeni kiirtest. Testi täpsus on 97,8% ning spetsiifilisus 100%.

Saligen on Euroopa Liidus arendatud vastavusdeklaratsiooniga antigeeni kiirtest, mis põhineb SARS-CoV-2 antigeeni tuvastamise põhimõttel inimese süljes. Saligeni kasutamisel puudub igasugune füüsiline kokkupuude ja tulemus saabub vaid 10 minutiga. Erinevalt PCR-testist näitab antigeenitest, kas isik on nakkusohtlik testimise hetkel.

Laiaulatuslikum testimine ja lähenemine viiruse seljatamise eesmärgile

Kuidas kasutatakse Saligeni antigeenitesti?

Antigeeni kiirtest on mugav ja kindel lahendus eri tüüpi ettevõtetele ja haridusasutustele, kes soovivad perioodiliselt skriinida meditsiinitöötaja juuresolekul enda töötajaid või õpilasi ning tuvastada viirusekandjad veel enne, kui nad on jõudnud terve kollektiivi nakatada. Kui regulatsioonid lubaks, siis saaks testi tegemisega igaüks kodus ise hakkama. Testi tegemiseks on vajalik vaid veidi sülge ja 10 minutit vaba aega.

• Testitav isik peab 30 sekundi vältel enda suhu koguma sülge (~0,5 ml).

• Süljeproov kogutakse anumasse.

• Anumas olev proov segatakse läbi.

• 10 minuti pärast on tulemus nähtav spetsiaalsel testerkaardil.

Antigeenitesti sammud

Testi tegemise eel ärge suitsetage, sööge, jooge, kasutage kosmeetikat ega puudutage kontakläätsi.

Saligeni testerkaardile on paigaldatud sisekontrolli element, mis näitab kas kasutatud proov oli piisav – tänu sellele on kohe teada, kas testi läbiviimine oli edukas.

Mis vahet on antigeenitestil ja antikehade testil?

Tihti aetakse antigeenitest segamini antikehade testiga. Kui antigeenitest tuvastab spetsiifiliselt koroonaviiruse olemasolu ja nakkusohtlikkuse testimise hetkel, siis antikehade testi tulemus näitab vaid seda, kas isik on juba COVID-19 haiguse läbi põdenud. Antikehade testimine on ka mõnevõrra ebamugavam, sest testi läbiviimiseks on vajalik vereproov. Erinevalt antigeenitestist, ei sobi antikehade test ulatuslikuks ja regulaarseks testimiseks.

