Abivahendid kriisist väljumiseks

Kriisist väljumiseks peab iga ettevõte vastutama oma klientide heaolu eest. Desinfitseerimisvahendite olemasolu on saanud uueks normiks ettevõtete ja kaubanduskeskuste sissepääsude juures. Et käsi oleks mugav desinfitseerida, on hea panna desovahendi pudel spetsiaalsele tugipostile.

Meediagrupi OÜ on toonud turule uue desovahendihoidja, mis on varustatud avatava A4-formaadis infotahvliga ja eraldi toestatud dosaatorihoidjaga, kuhu on võimalik panna sobiv desinfitseerimisvahend. Kui on alust arvata, et desovahend võib „jalutama minna”, on soovi korral võimalik desohoidik ka lukustada.

Hoidiku kõrgus võimaldab igas vanuses inimesel desovahendit mugavalt kasutada. Toestatud plaadiga jalg tagab, et desohoidik ei kuku ümber. Ka on selle viimistlus vastupidav erinevatele kemikaalidele. Desovahendi pudeli tugipost on saadaval erinevates värvitoonides ja olenevalt lukustatava karbi olemasolust on orienteeruv hind 38–45 eurot.

Jaekaubandustarvikute tootmisettevõtte Meediagrupi OÜ juhi Madis Vabaoja sõnul on firma oma prioriteete muutnud ning hakanud tegema isikukaitsevahendeid, mis on kvaliteetsed ja kättesaadavad jõukohase hinna eest. Firma tootesortimendist võib praegu leida nii kaitsevisiire kui ka kaitseklaase teenindajate töökohtadele. Visiirile taotletakse CE-märgist ja Vabaoja on arvamusel, et see kindlasti ka saadakse. Firma suudab ühes päevas toota 1500–2000 isikukaitsevahendit, mis toimetatakse klientideni kiirelt ja kontaktivabalt.

Praegu töötab Meediagrupis üle 30 noore inimese, kellel kõigil on pere. Seepärast suunab ettevõte töökohtade säilitamiseks oma jõud sinna, kus on võimalik Eestile kasulik olla. Isikukaitsevahendite tootmine sai alguse just sellest.

Firma soovib oma kogemustega ja tehase võimekusega aidata seni varustamata jäänud ettevõtteid ning huvi korral palub Meediagrupi OÜ juht Vabaoja nendega ühendust võtta, et leida teie jaoks parim lahendus. „Tervis on praegu sõna otseses mõttes meie endi kätes, hoiame seda,” soovitab firma juht Vabaoja.