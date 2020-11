Aasta inspiratsioon: ta lihtsalt proovis ... ja kaotas 30 kilo!

Hiiumaalt pärit Ida kasvatab üksinda poega ja peab talu. Ta oli enese eest hoolitsemise unarusse jätnud ja elas 30 lisakiloga, olles elu vastu apaatne. Ta arvas, et Stockholmi dieet on turundustrikk, seega otsustas ta seda proovida vaid paar päeva. Nüüd kaalub ta 30 kilo vähem ja särab õnnest. Lugege tema inspireerivat lugu ja uurige, mida on vaja teha, et ka teie muutuks kergemaks ...

Ida, rääkige meile, kuidas teil eelmistel kaalukaotuse katsetel läks.

Mul pole salenemisega suuri kogemusi, sest varem polnud seda proovinud. Omal ajal proovisin mitte süüa pärast kella kuut, kuid pikemas perspektiivis oli see minu jaoks liiga keeruline.

Miks otsustasite lõpuks kaalust alla võtta?

Mulle ei meeldinud see, mida ma peeglist nägin ja veelgi enam – kuidas ma end lisakaaluga tundsin – raske ja abituna. Otsustasin oma elu paremaks muuta ja esimene samm selle poole oli kehakaalu langetamine.

Vajuta siia ja võta tervislikult kaalust alla!

Miks Stockholmi dieet?

Kõik räägivad Stockholmi dieedist! Ma olin kuulnud palju häid asju, kuid sisimas ma väga ei uskunud seda, et see kõik on reaalne ja toimib! Siis nägin oma silmaga inimest, kes tänu Stockholmi dieedile oli muutunud kaks korda saledamaks ja ka kaks korda nooremaks (naerab). Otsustasin seda omal nahal proovida, sest kaotada polnud midagi. Mulle meeldis idee, et kõik on minu jaoks valmis tehtud ja mul on vaja vaid soovitusi järgida.

Palun kirjeldage dieediprotsessi.

Täitsin tasuta testi ja sel hetkel sain aru, et minuga hakkavad tegelema tõelised spetsialistid. Küsiti minu toitumisharjumuste, heaolu, tervisliku seisundi ja aktiivsuse taseme, eesmärkide ja meeldimiste kohta, ning nende asjade kohta, mis üldse ei meeldi. Siis sain mõne aja pärast e-posti teel endale koostatud toitumiskava ja mul ei jäänud muud üle, kui hakata seda järgima. Alguses pidasin kõigist juhistest väga rangelt kinni ja juba esimesel nädalal kaotasin viis kilogrammi. Siis sain aru, et see meetod tõesti töötab ja saan seda rahulikult teha. Hiljem lubasin kõiki kõrvalekalded plaanist, kuid kaal jätkas ikka langemist. Pühade ajal söön nii palju, kui saan (naerab). Sel lihtsal viisil õppisin õigesti sööma ja kaotasin tervelt 30 (!!!) kilogrammi. Nüüd ma lendan, mitte ei kõnni! Pahkluu ja kurk ei valuta enam, higistan vähem ning uni on parem. Elurõõm ja armastus enda vastu on tagasi ning ma ei taha kunagi ülekaaluga elada! Olen õnnelik, et proovisin Stockholmi dieeti.

Mida soovitaksite teistele inimestele, kes soovivad samuti kaalust alla võtta?

Kui ma vaid saaksin teiega jagada seda fantastilist saleduse tunnet ... Aga ma saan teid motiveerida, saate näha, et mul on see õnnestunud ja ma olen õnnelik! Nii saate ka teie! Lihtsalt proovige seda kohe ja kiired tulemused räägivad iseenda eest.

See pole järjekordne dieet – see on teie otsus elada paremini ilma lisakilodeta. TEHKE KOHE TASUTA TEST!