9 viisi, kuidas reisikonsultant su närve säästab

Muidugi saab internetist odavaid lennupileteid osta. Kõik teavad seda. Isegi autot saab rentida, majutuse leiab, ehkki mitte nii suure hinnaeelisega. Aga miks siis reisikonsultanti vaja on? Selleks, et säästa su närve ja tegelikult tihti ka raha.

Go Traveli turundusjuht Anu Vane selgitab, kuidas konsultandid seda teevad.

1. Hea reisikonsultant tunneb turgu

Võtame näiteks lennufirmad. Reisikonsultant teab une pealt, millisel lennufirmal on söök ja vein hinna sees, millisel pole. Pagasist rääkimata. Ta teab sedagi, milline lennufirma pakub pikemate ümberistumiste puhul tasuta ekskursioone ja majutust, et tüütu vahemaandumine muutuks põnevaks mini-linnareisiks. Ta teab peast lendude kellaaegasid ning oskab alati soovitada sobivamat lennuaega või sujuvamat ümberistumist, et sa ei peaks lennujaamades hullupööra kiirustama ega tundide kaupa lakke vahtima.

2. Hea reisikonsultant ei lase puhkusel ebaõnnestuda

Kui räägime puhkusereisidest, siis kehv hotell on kõige sagedasem põhjus, miks puhkus untsu läheb. Suuremate reisibüroode konsultandid käivad mitu korda aastas agendireisidel sihtkoha ja hotellidega tutvumas. Need on tõsised tööpäevad, mille jooksul uuritakse põhjalikult lausa 10–15 hotelli päevas ning tehakse kõigi kohta märkmeid. Nii on seda tööd juba mõni aasta teinud konsultant oma silmaga näinud enamikku hotelle, mida ta müügiks pakub. Ja isegi kui ei ole, siis on seda hotelli näinud mõni tema kolleeg või on tagasisidet andnud kliendid.

3. Reisikonsultant on inimene, mitte süsteem

Kas teadsid, et Indias palgatakse hulgakaupa libaarvustuste kirjutajaid, kes peenraha eest hotellide hinnanguid kõrgemaks ajavad? Muidugi võid sa ka ise TripAdvisorit lugeda, aga tea, et see on siiski süsteem ja seega manipuleeritav. Hea reisikonsultant seda ei ole. Reisikonsultandile maksab palka klient, mitte teenusepakkuja, ja reisikonsultant teab seda. Seetõttu ei lase ta end mõjutada sooduspakkumistest, mille taga ei ole päris väärtust, ega teenustest, mida rohkem reklaamitakse või kampaaniahinnaga odavalt müüakse. Ta lähtub enda ja kolleegide reaalsetest kogemustest ning suudab kliendiga kaasa mõelda empaatiaga, mida arvutisüsteem ei valda.

4. Reisikonsultandil on ressursse, mida tavainimesel pole

Enamikul reisibüroodel on otsekontakt lennufirmaga, kus on tööl spetsiaalsed inimesed reisibüroode teenindamiseks. See tähendab infoeelist: kui su lennuga midagi juhtub (tühistatakse, hilineb) ja teised reisijad seisavad närviliselt lennufirma teenindusleti ees sabas, on reisikonsultandil ilmselt juba olemas teave, millisele lennule sind ümber broneerida, ja sa saad uue pileti järjekorravabalt. Reisikonsultandi töölaual on pidevalt kõik tema broneeritud lennupiletid ja kui mõne lennu juures midagi muudetakse, saab ta sellest alati kohe teada ning informeerib ka klienti.

5. Reisikonsultant tunneb kõiki trikke

Tihti oskab reisikonsultant teha asju, mida ise broneerides teha ei saa. Näiteks piletit ostes lennukisse istekoha broneerida, isegi varuväljapääsu ritta. Hea reisikonsultant jätab meelde, kas eelistad vahekäiguäärset või aknaalust istet ning broneerib sulle alati just selle. Ta saab tellida praktiliselt igasse sihtkohta mõistliku hinnaga lennujaamatransfeere, mida on ise keeruline leida. Kes on kordki püüdnud lennujaamas normaalse hinnaga taksot saada, teab, milline närvide mäng see võib olla …

6. Reisikonsultant saab kasutada partneritele mõeldud pakkumisi

Sageli teavad reisikonsultandid pakkumisi, mida tavaklient ei leia. Neil on partnerite infovoog iga päev silme ees. Kui konsultant vähegi su elu- ja reisiplaanidega kursis on, saab ta sellest sinu jaoks positiivsed infokillud välja noppida. Näiteks on hotelle, kus vastabiellunud saavad isegi kuni 40% hinnasoodustust, rääkimata kingitavast šampanjast. Või lisatakse mõnele puhkusereisile tasuta linnaekskursioon, kui ööbida teatud hotellis. Vahel teab ta isegi mõnd järgmisel nädalal algavat kampaaniat ja säästab sind pettumusest, et oled paar päeva varem sama reisi kallimalt broneerinud.

7. Reisikonsultant teab, et tema teadmised garanteerivad talle palga

Ükski reisikonsultant ei jäta isiklikul puhkusereisil tööd päriselt kõrvale – ka reisides on tema aju pidevalt tegevuses. Ta märkab lennufirma teenindust ja lisateenuseid, lennuki kvaliteeti, lennujaama liikumisteede mugavust ning loogilisust, hotelli puhtust ja teenindust, selle asukohta ja ümbrust … Seda loetelu võib pikalt jätkata. Iial ei tea, millal mõni klient sama teekonna ette võtab, ja kui võtab, saab konsultant teda isikliku kogemuse pinnalt paremini nõustada. Reisikonsultant täiendab end pidevalt, et hoida teadmised värskena. Tagasi tuleb ju vaid rahulolev klient, kes on saanud enda raha eest parima võimaliku teenuse.

8. Reisikonsultant pakub suuremat paindlikkust

Paindlikkus on eriti oluline tööreisidel. Ise broneerides on keeruline leida lennupileteid, mida saab vajadusel muuta – reisikonsultandid broneerivad selliseid iga päev. Samuti saab reisikonsultant 24 või isegi 72 tunniks lennupileti broneerida, et saaksid äripartneriga plaani rahulikult läbi arutada, enne kui pileti ära ostad.

Eriti palju närvirakke säästab reisikonsultant neil klientidel, kel tuleb kiiresti lennata vähegi keerulisematesse sihtkohtadesse. Interneti broneeringusüsteemid on aeglased ega ole nii ülevaatlikud kui profiprogrammid. Reisikonsultant leiab vajadusel väga kiirelt kõik vabad lennukohad valitud marsruudil ning saab neid ka kerge vaevaga võrrelda.

Paindlik on reisibüroo teenus ka tasumist silmas pidades. Enamik reisibüroosid sõlmib oma äriklientidega lepingu, mille alusel saab teenuste eest tasuda kord kuus. Nii ei ole vaja üksiku arve tasumise pärast enda või raamatupidaja aega kulutada. Paljudes reisibüroodes, Go Travel nende seas, on n-ö teenuse hinna sees ka personaalne reisikonsultant. Nii saad kindel olla, et sinu reisiasjad ei rända mööda võõrast firmat ringi, vaid nendega tegeleb alati üks konkreetne inimene, kes hoiab su konfidentsiaalsust, muretseb su pärast ning on sinu eelistustega kursis.

9. Sa tead, kuhu su raha läheb

On inimesi, kelle jaoks see pole oluline, aga on ka neid, kes peavad hoolega silmas, keda või mida nad oma ostuga toetavad. Kui tellid hotelli Booking.com-ist, oled andnud panuse gigandi veel suuremaks kasvatamisele, kuid seda, kes sinu raha arvelt rikastub, ei tea keegi. Aga kui tellid hotelli kohalikust reisibüroost, annad sellega panuse oma riigi tööhõivesse. Peale selle laekuvad Eesti reisibüroode maksud Eesti riigile ja tulevad meile kõigile ühiskondlike hüvedena tagasi.