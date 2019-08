7 põhjust, miks teha oma vilistlaste kokkutulek TalTechi linnakupeol

Tallinna tehnikaülikoolis 13. septembril toimuv suur linnakupidu on parim aeg ja koht oma õpingukaaslastega kohtumiseks ja vilistlaste kokkutuleku korraldamiseks.

Vahet pole, kas õppisite sel või eelmisel sajandil; kas lõpetasite TalTechi, TTÜ või TPI, ja vahet pole, kui ka muidu enam ülikooli asja pole – tipikaks jääte igavesti, nii et tulge meenutage vanu aegu otse sündmuste tulipunktis!

Linnakupidu tähendab kogu päeva vältavat haridus- ja meelelahutusprogrammi üle kogu kampuse, millele järgneb raju, aga väärikas järelpidu ülikooli peahoones, Tudengimajas ja Akadeemikute alleel.

Siin on seitse põhjust, miks oma kursakaaslastele helistada ja nad just linnakupeo ajal kokkutulekule kutsuda.

• Vilistlased, kes eelmisel aastal nii tegid, jäid väga rahule. Õpinguaastaid käis meenutamas nii hallipäiseid kui digiajastu vilistlasi ning kõigil oli nägu naerul.

• Linnakupeo ajal aitab ülikool kokkutulijaid omalt poolt ruumide ja kohvilaua korraldamisega. Andke oma soovidest teada, otsime teile ruumi ja aitame tellida kohvilaua – teie lihtsalt võtke oma vana kambaga ühendust ning tulge meenutage vanu ja planeerige uusi aegu.

• Kui omaaegsed naljad meenutatud, saate ühiselt kampuses ringi uudistada, vaadata Eesti kõige ägedamas saalis TalTechi ajaloofilmi, tutvuda ülikooli praeguste laboritega jne. Linnakuorienteerumisel satute kohtadesse, kuhu õpingute ajal ei õnnestunud jõuda, nt Mektory uuele innovatsioonialale või rektori kabinetti.

• Õhtu edenedes saate noorust meenutada värskete rebaste ristimist vaadates. Arvata võib, et pidu käib lisaks peahoonele ja Akadeemikute alleele kõikides ühikates, nii et koputage ustele! Mis on ajaga muutunud?

• Laborite uksed on kõigile avatud: saate tulla kodulaborisse nostalgitsema või vanu tuttavaid teretama või luusida hoopis teiste erialade laboratooriumides. Mis on teistmoodi sestsaati, kui teie ülikoolis käisite? Ja kes teab, võib-olla saab siit alguse mõni uus koostööprojekt või huvi mõne uue eriala vastu …

• Leiutajate laulu- ja tantsupeol „Mõistuse, käe ja lauluga” teevad kaasa ülikooli neli laulukoori, rahvatantsuansambel Kuljus ja puhkpilliorkester ning kaasa laulda saavad kõik, nagu heal laulupeol ikka.

• 10 000 ruutmeetril toimuval järelpeol saate jälle tantsida nii nagu ülikooli ajal. Kolmel laval astuvad üles TalTechi tudengitest DJ-d, Smilers, Öed ja Singer Vinger ning trobikond teadlas-, tudengi- ja vilistlasbände. Järelpeole tulemiseks on vaja osta pilet, mida saate teha siin.

Vaata ka meie videoklippi!