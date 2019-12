5 minutit sinu ajast ning mõni euro võib muuta sinu lähedase elu taas väärikaks!

Kas olete mõelnud, et kõige raskem on toime tulla nende puuduste ja kõrvalekalletega, millest avalikult ei räägita? Mida nagu polekski olemas? Miks meil on kerge rääkida teatud terviseprobleemidest ja mõne üle lausa uhkegi olla? Kas nii tunneme võimalust samastuda teistega? On see hoopis mõnus jutujätk või tõestus selle kohta, et oleme olnud tublid ja töökad?

Kuidas aga käituda siis, kui meie probleem on selline, mida teistel tundub, et polegi? Kui pole kelleltki küsida ning teema on piinlik? Kas märkame üldse, et keegi meie pereliikmetest, sõpradest või tuttavatest on nagu ära kadunud... Ei ole enam seltskondlik ning hoiab omaette? Jätab tulemata perekondlikule (või töö) koosviibimisele, pikemale bussi- või autosõidule, rääkimata paaripäevasest reisist?

Kohe on taas tulemas pühad – kuidas on sinu lähedastega? Kas nad tunnevad küllatulekust rõõmu või hoiduvad siiski kodust väljumast?

Kas oskame jõuda selle inimeseni ning saada teada tema tegeliku probleemi või rahuldume mingi lihtsa vabandusega aja puuduse või hõivatusega muude tegemiste osas?

Loodetavasti ongi paljudel inimestel muud tegemised, kuid väga suur osa meist, ehk elu jooksul iga kolmas-neljas peab oma tegemisi piirama ühe kindla terviseprobleemi pärast – see on uriinipidamatus ehk inkontinentsus. Probleemi tegelik ulatus ja kasv on väga suur. Pingelisemaks muutunud elud, haigused, suurenevad koormused ning istuv eluviis ainult soodustavad seda.

Uskumine, et pidamatus on ainult eakate ja voodihaigete inimeste probleem, on ainult müüt. Tegelikkuses on pidamatusega vähemalt korra kokku puutunud iga kolmas üle 35aastane naine ja iga neljas üle 40aastane mees.





Kahjuks paljud uriinipidamatuse all kannatavad inimesed ei otsi kunagi abi ega küsi nõu, sest peavad intiimsete probleemide käsitlemist sageli piinlikuks. Kuna pidamatus on tabuteema, siis inimesed pigem eitavad probleemi ning püüavad varjata seda ka pereliikmete eest. Samuti vähendatakse probleemi enda jaoks, näiteks “asi ei ole nii hull” jutuga. Tavaline on, et varjamise ja eitamise periood võib kesta mitu aastat, sest see on teema, mida me sõprade-tuttavatega meeleldi jagama ei kipu. Seetõttu tundub, et uriinipidamatus puudutab vaid üksikuid. Meeles tuleb pidada, et pidamatus on meditsiiniline probleem, mida ei peaks häbenema.

Pidamatuse korral hakatakse ka vedelikku vähem tarbima, kuna usutakse, et ehk on siis ka pidamatuse probleem väiksem. Tegelikult võib selline käitumine olukorra hoopis hullemaks muuta. Vajalik on julgelt arsti poole pöörduda, et saaks hakata pidamatuse tekkepõhjust tuvastama. Selleks aga, et elu saaks parima elukvaliteetiga edasi minna, on vajalik kasutada eraldi nii naistele kui meestele loodud ja just pidamatuse hoolduseks mõeldud pesukaitseid, sidemeid või imavat aluspesu. Kas teadsid, et imav aluspesu võib mahutada mitu põietäit, jäädes ikka märkamatuks - nii on pikemad reisid jälle muretud!

Oluline on teada, et kodused lahendused (wc paber, riidelapid) ja näiliselt sarnased tooted (tavalised hügieenisidemed) ei taga täielikku kaitset niiskustunde ning ebameeldiva lõhna leviku eest. Ilma spetsiaalsete abivahenditeta raskendab uriinipidamatus nii töötamist, reisimist kui ka vaba aja veetmist. See võib viia elust kõrvaletõmbumiseni ja sellega võivad kaasneda nii masendus kui ka häbitunne.

Lahendus on aga alati olemas! Kõige kiirem tee abini on pöörduda MTÜ Inkotuba filiaalidesse erinevates linnades, kus nõustamine on tasuta ja privaatne või tellida spetsiaalne näidiste komplekt e-poest.

Anna oma lähedasele või tuttavale võimalus tunda ennast taas turvaliselt.

Vaid 4 euro eest saad tellida oma lähedastele komplekti, mis sisaldab lisaks pesukaitsete ja sidemete näidistele ka rohkem infot pidamatusest ja toodetest. Samuti on seal juhised kuidas vanaduspensionärid saavad osta antud tooteid riikliku soodustusega.

Paki isiklikul üleandmisel lähedasele võib piinlikkustunde vähendamiseks lihtsalt öelda, et saite teada ühiskonnas levivast suurest tervisemurest ja selle lahendustest ning tahate seda infot ka temaga jagada. Ja kui täna kohe ei lähe seda vaja, siis on lootust, et kui info olemas, ei lähe seda ehk kunagi vaja. Kui aga siiski peaks probleem tekkima, on kohe teada lahendused ja koht kust abi saab.

Oma ligi 20 tegevusaasta jooksul näeme jätkuvalt, et vajalik info riiklike kanaleid pidi abivajajateni eriti ei jõua. Seda põhjusel, et inimesed ei tea, kust ametist vastavat infot otsida või ei julge ise perearstile midagi rääkida. Teisalt puudub perearstil aeg ise patsienti selles osas usutleda. Sinu abi on aga vaid paari kliki kaugusel! Aitäh, et aitad meil aidata.

Nagu eelnevalt kirjutatud, puudutab pidamatus väga erinevas vanuses inimesi. Seega anname siin lühidalt ka ülevaate võimalustest, mida igaüks ise oma tervise heaks ning probleemi leevendamiseks või ennetamiseks saab kasutada.





Millest siis aru saada, et on õige või siis lausa viimane aeg hakata tegutsema ja probleemi ennetama?

Hoiatussignaalina peaksime võtma paari ootamatut tilka pükstes, kas siis köhimisel, naermisel, tõstmisel, hüppamisel (eriti batuut) või muul pingutusel! Need on märguanded, et vaagnapõhjalihased on lõtvunud või nende töötamine takistatud ning on aeg kiiresti ja põhjalikult antud teemaga tegeleda. Mis on selle põhjuseks ning kas ja kuidas on võimalik need lihased uuesti korralikult tööle saada?

Kõige lihtsam ja täiesti tasuta on spetsiaalsete, just vaagnapõhja tugevdavate harjutuste tegemine. Harjutusi on erinevaid - võimalik on valida kas harjutused võimlemismatil või teistele märkamatult ja muudete tegemiste ja toimetuste käigus tehtavad (Kegeli) harjutused. Kui vaatame üle ka kõige tihedama päevakava, siis seal sees on kindlasti mõned levinumad tegevused: ühistranspordi või autoga sõitmine; lifti ootamine; tee või kohvi joomine; töölaua taga istumine; kassa järjekorras seismine, televiisori vaatamine jne. Kõikide nende tegevuste juures saame oma vajalikul lihased tööle panna ning treenida üks, kaks või kasvõi kolm korda päevas. Parim on, kui leiate ühe rutiinse tegevuse, mille ajal iga päev vaagnapõhja lihaseid tugevdate. Nii on seda lihtsam meeles pidada!

Vaagnapõhjalihaste kohta rohkem infot, kuidas neid üles leida ning harjutusi naistele ja meestele vaata siit.

Kiiremad ja tõhusamad tulemused

Koduseks kasutamiseks on loodud väike abivahend, mis kannab nime viibrik.

Viibrik on kodukasutajale loodud efektiivne seade vaagnapõhjalihaste treenimiseks, pakkudes pikaajalist lahendust. Tegemist on elektrostimulatsiooni edastava seadmega, mida kasutatakse nii vaagnapõhjalihaste toonuse taastamiseks, lihaste lõdvestamiseks kui valu leevendamiseks. Erinevad programmid aitavad vabaneda eri tüüpi probleemidest.

Viibrikut kui treeningvahendit soovitatakse ennekõike juhul, kui vaagnapõhjalihaste tundlikkus on madal ja tahtlikud lihaspingutused ei õnnestu. Seadme edastatav madalasageduslik elektrostimulatsioon õpetab lihase uuesti kokku tõmbuma ja lõdvestuma. Selle tulemusel lihastoonus taastub ja inimene on peagi võimeline sooritama tahtlikke lihaspingutusi iseseisvalt. Roojainkontinentsi ja erektsioonihäirete leevendamiseks saab seadet kasutada ka anaalotsikuga, mida on võimalik eraldi juurde osta.

Inkotoa valikus olevad viibrikud on toodetud Suurbritannias. Seadmed on kliiniliselt testitud ning pakuvad turvalist ravi nii stress- kui sundikontinentsi puhul. Vaata viibrikute sooduspakkumist siit.

Treenides vaagnapõhjalihaseid võid:

*Ennetada või ravida kerget ja keskmist pidamatust

*Ennetada pärasooleprobleeme

*Suurendada seksuaalnaudingut

*Leevendada või ennetada erektsiooniprobleeme

*Aidata operatsiooniks ettevalmistuda või sellest taastuda

Inkotuba aitab pidamatuse mure märkamatuks muuta.

Kogu tõde pidamatusest www.kuivaks.ee