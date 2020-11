30. novembril ootavad Luminori kliente ees suured muudatused

Kõik Luminori kliendid hakkavad novembri lõpust kasutama uut internetipanka ning VISA kaarte, mis kuu esimeses pooles saabuvad iga kliendi postiaadressile.

Luminori kliendid saavad alates 30. novembrist sisuliselt uue panga: kõik senised Master/Maestro kaardid vahetatakse uute VISA kaartide vastu ning luminor.ee aadressilt saavad kõik hakata kasutama Luminori uut internetipanka. Kui te pole 16. novembriks uut kaarti kätte saanud, siis võtke palun ühendust meie klienditeenindusega telefonil +372 628 3300 või meiliaadressil info@luminor.ee.

„Meie klientide ja töötajate jaoks on tegemist väga suure ning erakordse tehnoloogilise muudatusega,“ ütles Luminori tegevjuht Erkki Raasuke. „Sisuliselt anname me enam kui 100 000 kliendile uue panga. Lisaks värske internetipanga ja veebilehe avamisele ühendame ennast taustal lahti Nordea süsteemidest ning viime kõik andmed üle Luminori uuele pangandusplatvormile.“

Kuna tegemist on täiesti uute Luminori pangasüsteemide käivitamisega, ei saa 27.–29. novembril enamikke Luminori teenuseid teatud aegadel kasutada. Täpsemat informatsiooni teenuste sulgemise ja taasavamise kellaaegade kohta jagame novembri jooksul kõigis Luminori kommunikatsioonikanalites.

Uus internetipank on samm edasi

Erilist rõhku on uue internetipanga puhul pandud disainile, et toodete ja teenuste kasutamine oleks klientide jaoks võimalikult sujuv ja mugav. Luminori teenustedisaini juht Henri Kuusk ütles, et eesmärgiks oli luua kaasaegne ja väga kasutajasõbralik keskkond. “Võrreldes senise internetipangaga on uus keskkond suur samm edasi ja pidev arendustöö loomulikult jätkub,” lausus Kuusk.

Luminori uus mobiilirakendus jõuab klientideni 2021. aasta alguses, panga praegune mobiilirakendus pole 27. novembrist enam saadaval. Uue rakenduse saabumiseni palume klientidel erinevates seadmetes kasutada veebipõhist internetipanka.

Kõik hakkavad kasutama isiklikku kasutajatunnust

Kui klient on seni kasutanud ettevõtte kasutajatunnust või mitut kasutajatunnust, saadame novembris talle internetipanga vahendusel 30. novembrist kehtima jääva isikliku kasutajatunnuse. Luminori Eesti jaepanganduse juht Tanel Rebane palub äriklientidel enne 30. novembrit kindlasti veenduda, et neil on alates 30. novembrist internetipanka pääsemiseks olemas isiklik kasutajatunnus.

Paljude jaoks oluline uudis on kindlasti ka see, et uues netipangas saab sisselogimiseks kasutada peale Mobiil-ID, ID-kaardi ja uue PIN-kalkulaatori ka Smart-IDd.

Nordea panga poolt Põhjamaades eelkõige suurematele äriklientidele pakutavad spetsiaalsed digikanalid ei ole alates 30. novembrist Luminori klientidele ja/või nende Luminori kontodel enam kättesaadavad. Sellel teemal on meie ärikliendid ka eraldi teavitusi saanud. Olenevalt tootest-teenusest on muudatused erinevad ning palume kindlasti kõiki teavitusi tähelepanelikult lugeda ja aegsasti neile reageerida, et olla enne novembri lõppu omalt poolt valmis.

Küsige julgelt!

Nii suurte muudatuste teostamiseks on koostöö klientidega ülimalt oluline. Julgustame kõiki kliente lugema neile saadetud teavet ning uurima veelgi täpsemat infot meie erakliendile ja ärikliendile mõeldud kodulehtedelt. Sealt leiab kogu info ka mitmete teiste muudatuste kohta Luminori toodetes, teenustes ja hinnakirjas, mis jõustuvad samuti 30. novembril.

Rohkem infot leiate veebilehelt www.luminor.ee/uus-pank Palume kõikidel klientidel küsimuste tekkimisel võtta kohe ühendust kas internetipanga kaudu, meiliaadressil info@luminor.ee või helistades numbril +372 628 3300.