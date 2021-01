21. sajandi „kollased leheküljed” – uus viis lisatöö leidmiseks

Eesti tööturg on viimase aasta jooksul läbinud palju muudatusi ja paljud on koroonakriisi majanduslike tagajärgede tõttu kaotanud püsiva töötasu. Sel raskel perioodil sisenes turule uus kohalik rakendus Skillus, mis võimaldab vabakutselistel spetsialistidel ja eraklientidel üksteisega ühendust võtta, et pakkuda laia valikut teenuseid alates autoremondi- ja ehitustöödest kuni koolitus- ja iluteenusteni.

Pavel Ivanov

„Skillus on 21. sajandi täiustatud „kollased leheküljed”. 50 aastat tagasi oli see kataloog väikeettevõtete ja eraettevõtjate elu lahutamatu osa,” kommenteerib üks asutajatest Pavel Ivanov, kes on oma karjääri jooksul olnud Bolti kliendirakenduse peadisaineri ja Pipedrive’i kasutajakogemuse disaineri ametikohal. „Meie eesmärk on luua kataloogist kaasaegse maailmaga kohandatud nutikas versioon, kust igaüks leiab kiiresti ja lihtsalt abi kohalikelt spetsialistidelt – olgu selleks torulukksepp, matemaatikaõpetaja või professionaalne massaažiterapeut. Meie rakendus, nagu kunagi “kollased leheküljed”, on mõeldud kõigile. Olenemata teenusest, mida otsite või pakute, aitab Skillus lahenduse leida.”

Mihhail Pitem



Skilluse kaasasutaja ja üle viieaastase kogemusega ettevõtja Mihhail Pitem räägib, kuidas sellise rakenduse idee tekkis: „Kaks aastat tagasi kaebasin suve veetes ühele sõbrale, et mul on plaan maja ehitada, kuid polnud üldse usaldusväärseid tuttavaid ehk vastutustundlikke ja kutsetunnistusega spetsialiste, kes võiksid sellega aidata. Minu sõber, kes elab pikka aega välismaal, ütles, et neil on juba tükk aega olnud turul selliseid teenuseid nagu YouDo.com – platvormid kohalike vabakutseliste töötajate leidmiseks. Ta seletas, kuidas nad töötavad, mina omakorda tutvusin turuga ja sain aru, et Eestis on see paljulubav, hõivamata nišš ning minusuguseid teenuseotsijaid on väga palju. Kui minna Facebookis temaatilistesse rühmadesse, on näha, kui suur on nõudlus väiksemate remonditööde, juhendamise, kosmeetikateenuste jms järele, kuid spetsialistide leidmiseks pole mugavat, ühte kohta koondatud teenust. Pakkusin selle idee välja oma sõbrale Pavelile ja hakkasime otsima meeskonda, kes saaks meie idee ellu viia.”

Rakendus jõudis turule alles eelmise aasta detsembri keskel, kuid kasvab kiiresti: hetkel kasutab teenust enam kui 500 spetsialisti ja üle 1000 kliendi üle Eesti. Pakutavate teenuste valik on üsna lai, tööd leiavad juuksurid, torulukksepad, fotograafid ja paljud teised. Kui teie mootor on seiskunud ja lähim autoteenindus on suletud; kui kraan lekib ja toruabis on nädal aega järjekord; kui laps on puudutud tundide tõttu programmist maha jäänud – kõik need probleemid saab Skillusega mõne minutiga lahendatud. Rakendus on saadaval kolmes keeles: vene, eesti ja inglise.

„Kui Eestis rakendusid koroonaviiruse leviku tõttu majanduslikud piirangud, oli selge, et peame rakenduse välja andmiseks pingutama ja pühendama sellele kogu oma jõu – just nüüd tuleb esile see, kui oluline on võimalus teenida lisaraha, ja me tahame, et see võimalus oleks kõikidel Eesti elanikel,” selgitab Mihhail, „seetõttu on Skillus praegu täiesti tasuta nii klientidele kui ka spetsialistidele.”

Alexander Gostev

Üks juhtivaid Skilluse arendajaid on üle kümneaastase arenduskogemusega Alexander Gostev, kes on töötanud sellistes rahvusvahelistes ettevõtetes nagu Coolbet, Betsson, Helmes ja OECD. „Meie jaoks on oluline, et rakendus oleks kasutajatele võimalikult mugav ja arusaadav. Ainult nelja sammuga saab klient valitud kategoorias spetsialisti leida. Spetsialistid saavad kohe teate pakutava töö kohta, mis vastab nende spetsialiseerumisele. Seejärel saab kokku leppida ja arutleda töö nüansside üle rakendusse sisseehitatud vestlusruumi kaudu. Meie peamine ülesanne on arendajatena tagada, et iga nutitelefoni omanik saaks kergesti leida osalise tööajaga töö või õige spetsialisti, selle asemel et otsinguportaalides lõpmatult tulemusi sirvida ja Facebookis temaatilisi gruppe üle vaadata. Kõige intuitiivsema kasutuskogemuse nimel käivitasime kaks eraldi rakendust: Skillus, kus klient saab registreeruda spetsialistide otsimiseks, ja Skillus Spec, kus spetsialistid saavad registreeruda töö otsimiseks.”

Mõlemad Skilluse rakendused on saadaval Google Plays ja Apple Store’is. Lisateavet leiate aadressilt skillus.app.