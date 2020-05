Vesi ei ole lihtsalt vesi

Vesi pidavat olema uus nafta. Kui meie kliima planeedil veel kuumeneb, väheneb sellega korrellatsioonis ka joodava vee hulk. Eesti paikneb selle dilemma seisukohalt kullasoonel ja paigas, mis niisama lihtsalt ära ei kuiva. Eestis on aga küsimus vee kvaliteedis ja maitses.

Tihti me aga ei mõtle sellele kraanist voolavale vedelikule kui millelegi erilisele, millelegi, millel on maitse, aroom, tihedus … millelegi, millel on sügavam olemus ja tähendus kui lihtsalt ollus, millest keeta suppi ning kohvi või millega kustutada janu.

Tehke kiire katse ja koguge ühel heal päeval kokku vett erinevatest kraanidest – tooge vett maa puurkaevust, laske surts kodusest kraanist. Tallinna puhul valage klaasidesse vett Nõmmelt, Piritalt, Koplist, kesklinnast, Kalamajast ja Ülemistelt. Serveerige veed omale pokaalis, kõrvuti ja pimesi. Nüüd keerutage vett, nuusutage, maitske ja … mida te tunnete? Seda, et igal eri linnaosa veel on oma maitse (kare, libe, kuiv, hapukas, lilleline ja nii edasi) ning et igal veel on oma aroom (tsitruseline, lilleline, magus, hapu, mineraalne ja nii edasi).

Selleks, et veel ei oleks igas piirkonnas „oma" maitset, et vesi maitseks kodus, külas, tööl ja kõikjal mujal ühte moodi, ei ole vaja hakata vahetama torusid või puurima kaevu: vaja on lihtsalt muretseda omale mõistliku hinnaga filterveekann, mis puhastab vee kõigest sellest, mis seal olema ei peaks.

Lisaks sellele, et vee puhul on tegemist elu aluse ja meie eksistentsi ühe põhivajadusega, on veel äärmiselt palju müütilisi, vahel ka naljakaid ning gastronoomseid omadusi, mida me tihti ehk ei oskagi oodata ega arvata. Vesi ei ole üksnes vesi … vee maitsest oleneb meie toidu maitse, vee aroomist valmistatavate kuumade jookide aroom. Eestis elab veel palju inimesi, kes mäletavad, kuidas Pärnu õlletehase Žiguli õlu (tegelikult kogu tolle kadunud õlletehase sortiment) maitses soolaselt. Sest Pärnu vesi oli mere tõttu soolane.

Kui palju vett päevas juua?

Igipõline küsimus, millele pole aga lõplikku vastust. Ameerikapärane kaheksa klaasi vett ei tähenda otseselt midagi, sest märgitud pole, kas mõõdikuna kasutatav klaas on 100 või 400 milliliitrit suur. Üldiselt võiks arvestada, et vedelikke võiks päevas organismist läbi käia umbes 2 liitrit, kui on füüsiliselt ebaaktiivne päev, ja topeltkogus, kui 24-tunnise tsükli sisse jääb ka treening.

Alati arvestage sellegagi, et lisaks kraanist klaasiga makku valatud puhtale veele on ka igas toiduampsus üsna suur kogus vedelikke. Neerudele pole vaja anda liigset koormust, sest keha detoksikatsiooni ei saa väliste vahenditega survestada.

Keset praegust koroonaepideemiat on kasulikum mitte minna kodust välja poodi vett või muid karastusjooke ostma, filtreerige oma vesi ise!

