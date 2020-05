Veefilter säästab raha: aastas saab kokku hoida sadu eurosid

Ammu on räägitud, et inimene peaks päevas jooma vähemalt kaheksa klaasi vett. Kust selline teadmine on tulnud, pole selge, kuid pole ka erilist vahet, pigem peaks inimene jooma vett rohkem kui vähem. Joodud vee hulgast on aga palju olulisem selle vee kvaliteet ja puhtus. Mängu tulebki veefilter, mis on kasuks meie tervisele, kuid tervislik omakorda meie rahakotile.

Näiteks on üsna vähe teada fakt, et enamikul kordadel, kui inimene tunneb nälga ja söögiisu, vajab ta hoopis vett. Vedelikupuudus annab endast tihti märku just näljatundena ja põhjus võib siin olla selles, et igas toidus ning toiduaines on peidus ka vett – nii trikitab keha meid andma talle korraga nii vett kui ka alati vajalikke kaloreid. Ehk siis enamasti vajab inimene lihtsalt vett, kuid vesi saab olla alati ka rohkem kui vesi. Vesi saab olla ravim, turgutaja ja elustaja.

Sajad eurod jäävad rahakotti

Maailm tarvitab väga palju pudelivett. Põhjuseid selleks on väga erinevaid, põhilisemad on seotud kohaliku vee hügieeni ja kvaliteediga, edasi on küsimus vee maitses ning alles siis tuleb mängu harjumus, harjumus juua üksnes poest ostetud pudelivett. Kuna Eestis on läbi ajaloo kraanivesi olnud üsna hea kvaliteedi ja puhtusega, siis veefilter tuleb mängu pigem vee maitse parandamisel. Mõnes kohas aga ka veest metalli ja muude mikroosakeste välja filtreerimisel.

Keset koroonaepideemiat muutub veefilter aga ka tervisegarantiiks, sest on üks põhjus vähem, miks end poodi või kodust välja ajada: pudelivett ei ole vaja osta. Peale selle on kodus istudes vaja nii õigesti toituda kui ka palju vett juua. Nii säilib värske tunne, optimism ja värskus.

Kodune joogivesi tuleks igal juhul läbi filtri lasta, isegi kui usaldus oma joogiveepakkuja vastu on suur. Kunagi ei või teada, milliseid „kaaslasi” vesi torudest kaasa toob või kas jooja võib olla liigse raua või muu aine vastu allergiline. Filterkannu on väga lihtne ja mugav kasutada, pealegi ei maksa see palju, kuid kasutegur on kogu vee kvaliteedile suur.

Ühe koduse veefiltriga, näiteks BRITA joogiveekannu käiva filtriga, on võimalik puhastada kokku keskmiselt 150 liitrit vett. Kui võtta arvesse, et inimene joob uuringute järgi aastas keskmiselt „ainult” 215 liitrit vett (enamasti aga palju rohkem), siis kestab üks filter väga pikalt. Kui jagame selle aastase joogivee koguse pudelitesse laiali, teeb see 430 pooleliitrist pudelit, ja kui arvestada, et üks pudel head joogivett maksab poes umbes euro, ning eeldada, et inimene joob kogu tarbitava vee pudelist, teeb see 430 eurot kulu aasta kohta.

Kõrvutame sellega vett puhastava kannu ja filtri ostmiseks tehtavad kulutused: kann maksab umbes 15–20 eurot ja 3 + 1 filtrite pakk umbes 22 eurot. See tähendab, et alla kuueeurose filtriga on võimalik puhastada ära peaaegu kogu inimese aastase puhta joogivee vajadus. Puudutanud ei ole me aga seda, et filtreeritud veega võiks valmistada ka kohvi ja teed, keeta supid, hautada lihad. See tähendab, et aasta lõikes tuleb teine 150-liitrine veehulk veel puhastada.

Vesi, see on elu

Öeldakse, et ilma toiduta saab inimene hakkama 30 päeva, ilma veeta kolm päeva ja ilma õhuta kolm minutit. Vesi on meie organismile ülioluline ja ilma veeta hakkab kiiresti tuhmuma mõtlemisvõime, alanema füüsiline võimekus ja nii edasi. Inimene peab tarbima vett iga päev, kuid paika pole pandud, kuidas see peab tarbitud saama: filtreeritud veest võib keeta kohvi, teed või puljongit, vee võib külmutada morsina jääks ja nii edasi. Vesi on elu!

