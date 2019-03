VIDEO | Yana Toom: Reformierakonna edu taga on Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ümber puhkenud torm

Ida-Virumaal on riigikogu valimiste hääletusprotsent väga madal ja Toomi hinnangul tuleneb see sellest, et väga paljud seal ka ei ela, vaid elavad tegelikult Tallinnas või kusagil mujal. Rõõmu tegi Toomile aga see, et Keskerakond sai Ida-Virumaal rohkem e-hääli kui Reformierakond, mis pole kunagi nii olnud.

Toom ütles, et tal pole õrna aimugi, milline Keskerakonna tulemustel võib valimistel olla, kuid kindlasti on kehvem kui eelmine kord aastal 2015.

Reformierakonna edu taga on Toomi hinnangul Kohtla-Järve riigigümnaasiumi ümber vahetult enne valimisi puhkenud torm, kus Toomi hinnangul levitati teadlikult valeinfot.