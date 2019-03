VIDEO | Valimiste võitja Kaja Kallas: ministrikohtadest meil juttu veel olnud pole

Küsimusele, mis on Reformierakonna valimisedu taga, vastas Kallas: "Valimisedu taga on väga tugev meeskond ja meeskonnatöö. Kõik kandidaadid tegid väga head tööd igal pool ja viimase hetkeni."

Mis aga sai saatuslikuks, et Reform ületas selle viimase kriitilise edu piiri? "Raske hinnata, ma arvan, et selline pidev töö, aga oluline olid ka asjad, mis inimestele läksid korda. Maksupoliitika, mille praegune valitsus oli suutnud tekitada, see tekitas inimestes tõrget," sõnas Kallas. Küsimusele, kas erakonna sees on räägitud juba ka ministrikohtadest, vastas Kallas, et ei ole.

Vaata intervjuud!