VIDEO | Reformierakond alustab koalitsioonikõnelusi Keskerakonnaga. Kaja Kallas: sotsid ja Isamaa ei saa omavahel läbi

Kallase sõnu esindaks Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon kahte kolmandikku valijatest, see oleks tema sõnul ühise valitsuse moodustamisel kõige olulisem argument.(Reformierakond sai tegelikult 28,9 ja Keskerakond 23,1 protsenti häältest - toim.).

Mida ütleb Kallas neile valijatele, kes andsid oma hääle Reformierakonnale selleks, et Keskerakond võimule ei pääseks? "Jah, see vastandumine, mis meil valimisperioodil oli... Me kõnetamegei väga erinevaid valijaskondi. Need küsimused, milles meil on erimeelsusi, neis me peame siis läbi rääkima," ütles Kallas.

Lisaks oleks valitsus Kallase hinnangul Keskerakonnaga moodustatud valitsus stabiilsem.

Probleemikohaks sotsiaaldemokraatide ja erakond Isamaaga koalitsiooni moodustamisel oli viimaste halb omavaheline läbisaamine eelmises valitsuses. "Mõlemaga neist on meil eraldi võttas päris suur ühisosa, kuid probleem on nende omavahelistes suhetes," märkis Kallas. "Mõlemad möönsid, et praegusest valistusest kaasatulev pagas tekitab neile raskusi, see on juba ette programmeeritud," ütles ta.

Kas koalitsioonikokkulepe lõpuks sünnib, Kallase sõnul ette ennustada ei saa, kuid varasemalt Keskerakonna suunas tehtud kurjade märkuste osas tuleb Kallase sõnul nüüd läbirääbirääkimistel üksmeel leida.

Kogu intervjuud näeb ülevalolevast videost.