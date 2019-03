"Igal juhul oleme saavutanud selle positsiooni, et meie ütleme, mida siin Eestis saab teha ja mida siin Eestis me ei luba teha!" teatas ta. "Oluline pole see, mida arvab Keskerakond või Reformierakond. Oluline on see, mida arvab EKRE! Ilma meie arvamusega arvestamiseta poliitika Eestis enam edasi ei lähe!"

Pühapäeval toimunud riigikogu valimistel saavutas suure triumfi Reformierakond, kogudes parlamendis 34 kohta. Keskerakond sai riigikogus 26, EKRE-le järgnesid Isamaa 12 ja sotsid 10 kohaga.