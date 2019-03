VIDEO | Kaja Kallas võidukõnes: nüüd algab töö, et saada kokku valitsus ja hakata seda riiki jälle terve mõistusega valitsema

“Ma ei sa öelda, et oli lihtne. Oli mingi aeg, eelmise aasta sügis ja aasta lõpp, kus oli väga raske. Te teate seda aega väga hästi, ” ütles Kallas oma võidukõnes.

“Meie reiting oli läks alla, inimestel oli motivatsioonipuudus, aga sealt august me kasvasime välja. Me olime üheskoos tugevad ja olime teineteisele toeks — ja see on suur asi. Aitäh! Ja nüüd algab tõeline töö, et saada kokku valitsus ja hakata seda riiki jälle terve mõistusega valitsema!” sõnas Kallas.

Reformierakonna esinaine märkis, et ta mõtles valimispäevaks valmistudes kahe kõne peale, kuid mõlemad ununesid, kui ta lavale jõudis.

Esimesena täna Kallas kõiki valijad. “See on tohutu tunnustus ja tugev mandaat, mille me saime valijatelt.”

Teiseks tänas ta kõiki partei kandidaate, eriti aga esinumbreid. “Meil oli üks suuremaid meeskondi, inimesed oli väljas, tegid tööd, kõik mõtlesid kaasa. Ja see töö ei lõppenud ei päeval ega ööl. Suur-suur aitäh kõigile!”

Kallas ei unustanud ka erakonna kontorit ja taustajõude. “Meil oli seekord kandidaatidel väga palju noori vabatahtlikke abilisi ja see oli tohutu suur töö, mis nad ära tegid,” rõhutas Reformierakonna esinaine.

“Eraldi tahaksin tuua esile nii praegust peasekretäri Erkki Keldot Kui ka Kerti (Valdaru — toim), kes on kuskil siin. Ma tõesti loodan, et te tundsite seda tuge,” lausus Kallas.

2019. aasta riigikogu valimistel saatis edu Reformierakonda, kes võttis 34 kohta. Teiseks jäi Keskerakond, kes saab riigikogus 26 kohta, ja kolmandaks EKRE, kelle saagiks jäi 19 kohta.