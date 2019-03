VIDEO | Jüri Ratas pärast valimiste kaotust: ma töötan selle nimel, et Keskerakond saaks olema järgmises koalitsioonis

“See on olnud minu jaoks väga võimas sõit. See sõit on kestnud palju rohkem kui see kampaania. See on olnud minu jaoks kõige tugevam meeskond kõigis nendes 12 piirkonnas. Ma täna teid siiralt, ma tänan teid südamest selle eest, mis te tegite,” alustas Ratas oma kõnet.

“Ma arvan, et Keskerakond on teinud läbi aegade kõige aktiivsema kampaania ja seda olete eranditult teinud teie kõik koos meie meeskondade ja perekondadega. Hurraa!” hüüdis Ratas.

“Kaotada tuleb osata ja pärast kaotusi sünnivad alati võidud. Meie ülesanne on hoida neid väärtusi, neid põhimõtteid, seisukohtasid, mida me oleme lubanud oma valijatele. Ja meie valijaid ei ole mitte vähe üle Eestimaa. Ja me kindlasti jätkame seda suunda. See on oluline. Ma tänan kõiki neid inimesi, kes tulid ja toetasid sellel korral Keskerakonda. Ma täna neid inimesi, kes tulid sellel korral valima, ja ma loodan, et järgmine kord on neid üle Eestimaa palju rohkem,” avaldas Ratas lootust.

Keskerakonna esimees ütles parteikaaslastele, et ta on saatnud Reformeirakonna esinaisele Kaja Kallasele sõnumi. “Olen õnnitlenud teda ja Reformierakonda valimisvõidu puhul. Ja nii nagu see Eestis on — see, kes võidab valimisid, peab moodustama ka valitsuse.”

Ratas märkis, et erakond kandis viimase kahe aasta ja nelja kuu vältel nii valitsuse kui Tallinna linna valitsusvastutust ning et paljudes Eesti omavalitsustes ollakse jätkuvalt koalitsioonis.