Kaja Kallas: Eesti 200 valijad peaksid mitu korda mõtlema, kellele nende hääl läheb

Kallase sõnul on selge, et võitlus käib Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. "Küsimus on selles, kes suudab homme rohkem inimesi välja tulema motiveerida," ütles ta ja lisas, et edumaa võib valijaid hoopis uinutada.

Põhiline asi, millest valijad on Kallase sõnul nendega rääkinud, on maksukaos.