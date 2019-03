DELFI VIDEO | Kas teise pensionisamba hoiupõrsa purukslöömine võimaldab uue koalitsiooni lubadused kinni maksta?

Uus koalitsioon on silmitsi riigieelarvega, kus raha on pigem puudu kui üle. See tähendab, et uut valitsust moodustavate erakondade kallid valimislubadused võivad kõik prügikasti lennata. Kuna maksutõuse lubatakse vältida ja Isamaa tahaks ka riigieelarvet tasakaalus hoida, jääbki raha saamise kõige perspektiivikamaks kohaks II pensionisammas.

II pensionisambasse maksavad inimesed oma palgast kaks protsenti ja riik maksab omalt poolt veel neli protsenti juurde. Seedri plaan on, et oma kaks protsenti saab inimene alles jätta, aga riik teeb oma nelja protsendiga midagi muud. Mida täpselt, ta veel spekuleerida ei tahtnud.

Seedri sõnul on võimalik nii see, et nende nelja protsendi eest tõstetakse olemasolevate pensionäride pensione, aga selle võrra saab vähendada ka tööjõumakse.

Kui teine sammas muutuks vabatahtlikuks, sõltuks riigi säästetav summa sellest, kui paljud inimesed otsustaksid II samba sissemaksetest loobuda. Kui see summa on piisavalt suur, vabaneks riigile teatav hulk raha, mille eest saaks uus koalitsioon oma lubadusi täita. Kas asjad võiksid aga nii minna, sel teemal spekuleerimisest Seeder keeldus.

Teise pensionisamba raha täna ärakulutamine tähendab mõistagi, et praeguste pensionikogujate pensionid on tulevikus sellevõrra väiksemad.