"10 minutit" | Peaministri parem käsi: isegi läbirääkimiste kavasse pole pandud ühtegi seisukohta, mis Keskerakonna valijale ei sobiks

Tänase Raimond Kaljulaiu üleskutse valguses küsisime alustuseks Tanel Kiigelt, kuidas Keskerakond kavatseb tulevast koalitsiooni üldse koos hoida, kui juba võib nende saadikuid erakonnast lahkuma hakata ja riigikogu hääletustel ei pruugi koalitsioonierakondadel hääled kokku tullagi?

Kiik rõhutas, et täna kaardistatakse alles teiste erakondadega ühisosa, alles siis saavad erakonna juhatus, volikogu ja lõpuks ka riigikogu liikmed otsustada, kas selline valitsus üldse sünnib. "Raimond Kaljulaid on sündmustest 150 meetrit ette jooksnud. Täna pole keegi koalitsioonikavassegi pannud ühtegi seisukohta, mis Keskerakonna valijale ei sobiks, täna on kokku lepitud rida valdkondi, mis kattuvad Keskerakonna seisukohtadega. Kui vastu olla, siis peaks olema vastu maailmavaate pinnalt, mitte juba eos, enne asju arutades."

Kiige arvates tuleks enne ära oodata koalitsioonileping ja selle pealt hinnata. "Täna on mindud asja rutakalt vetostama ja seda eelkõige ühe inimese poolt."

Rääkides sellest, et kas Keskerakond peabki jääma EKRE poliitikute väljaütlemiste eest vabandama, tõi Kiik välja huvitava paralleeli kahe partei vahel. Nimelt pidi ka Jüri Ratas Keskerakonna 2016. aasta lõpul valitsusse saades paljude oma erakonnakaaslaste väljaütlemiste ja täitmatute lubaduste eest vabandama. "Tõepoolest oli ka siis inimesi, kes - olles 10 aastat opositsioonis olnud - olid harjunud kritiseerima kõike, mis riigis toimub."

"EKRE on selles rollis, kus nad pole täielikult jõudnud harjuda vastutusega, ma loodan, et Martin Helme peab oma sõna, et hakkab oma retoorikat pehmendama."

Saates räägib Tanel Kiik, mis saab väljalubatud pensionide tõstmisest, maanteede väljaehitamisest ja muust. Lisaks vastab Tanel Kiik küsimusele, mille on EKRE seadnud enda üheks nn punaseks jooneks - kas Keskerakond on valmis kooseluseadust tühistama?