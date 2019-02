VARIVALITSUS | Kristiina Tõnnisson: 14 hindamist puudega lapsele? Päris e-Eesti suudaks märksa paremini

Esiteks, lihtsus. Peaaegu igaüks on nõus väitega, et bürokraatiat on liiga palju. Pahatihti me oleme kinni arvamustes, et ühte või teist asja ei saa teha, sest üks või teine asi ei luba seda. Teeme elu taas lihtsamaks. Võtame rohkem riski ja toome otsustusvabaduse tagasi riigi valitsemisse. Ärme kirjutame enam seadustesse sisse "kuidas me teeme", jätame selle tegijate enda otsustada. Nii on võimalik erinevaid lähenemisi testida ja vajadusel ka kiiresti muutunud olukorras reageerida. Nii ei hakka reeglid ja seaduse elama oma elu, kus ühel hetkel võib võinuga või asemel hoopis kätte lõigata.

Teine võimalik lähenemine on vaadata teatud perioodi järgi kõik tegevused riigis üle nt nulleelarve loogikas. Kui asutusel oleks vaja jõuda sellise ja sellise tulemuseni, siis hoolimata sellest, kuidas ja mida on ta teinud eile ja täna, me küsime - mida täpselt on vaja eesmärgi saavutamiseks? Mida on vaja teha, et meil oleks 50% vähem uppumissurmi ja autoõnnetusi? Me ei lähtu eeldustest, et asutusel on nii ja nii palju töötajaid ja projekte ja kohustusi, vaid küsime, mida on vaja ja mida ei ole vaja teha eesmärgi saavutamiseks?

Teisalt peame olema ausad ka oma ootuste suhtes. Meil on harjumus oodata riigilt aina rohkem ja rohkem ning võimalusel veel tasuta. See mõtteviis tuleks peatada. Tuleb tunnistada, et me riigina oleme seda ka ise kultiveerinud pakkudes eelarve puudujäägi valguses nt „tasuta" ühistransporti. Eesti 200 mõtleb teisiti. Ühistransport peab olema eelkõige hästi toimiv, mitte tasuta. Maal elavatele inimestele pole keskseks probleemiks mitte kallis piletihind, vaid võimaluste nappus. Seega on iga küsimuse juures vaja leida üles paljude probleemide hulgast kõige olulisem ja just seda lahendada. Lihtsus peitub ka õige probleemi ülesleidmise oskuses ja just sellega tegelemises.

Lihtsusega sarnaselt on oluline taas fookusesse tõsta usaldus.

Riigi otsustusahelad on tihti pikad ja vigade tekkimise hirmus ka üleliia keerulised. Hetkel oleme jõudnud olukorda, kus inimesed pigem usaldavad riiki, aga riik ei usalda enam inimest. Nt puudega lapse vajadusi on võimalik hinnata kuni 14 korda erinevates komisjonides. On see tõesti vajalik? Tahame tuua usalduse tagasi riigi ja rahva vahele, asutuse ja kodaniku vahele.

Oleme valmis kuritarvitusteks

Jah, me oleme valmis võtma riske, et vigu ja eksimusi tuleb rohkem ja usalduse kuritarvitamine võib teatud juhtude tõusta, aga oleme kindlad, et kokkuvõttes võidavad 95% inimestest. Meie eesmärk on, et mina kodanikuna usaldan maksuametit ja maksuamet usaldab mind. Ja kui siis usaldust kuritarvitatakse, on ka trahvid vastavalt kordades suuremad.

Küsime endalt, mida vajab Eesti riigis see inimene, kes saab hakkama ja mida vajab Eesti riigis see inimene, kes millegipärast ei saa hakkama? Ja siis katsume süsteemi üles ehitada nii, et neil mõlemal oleks huvi, soovija võimalus oma eluga hakkama saada. Ühiskonnas peab olema omavaheline usaldus selles osas, et inimene saab teha asju, mida tahab, ja teisalt ka usaldus, et inimest ei jäeta maha, kui ta hädas on.

Kolmandaks, anname inimestele tagasi ühe kõige olulisema ressursi tänapäeval - aja. Iga toiming, mida me saame kiiremini teha, on justkui kink inimestele. On suur vahe, kas autojuhilubade vahetuseks kulub 10 minutit või 30 minutit, kas teeremont suvel on 2 km või 20 km jne. Vaatame alati kõik muudatused ja ideed läbi selle pilgu, kuivõrd ja kuidas see hoiab kokku inimeste aega. Võtame eesmärgiks vähendada inimeste ajakulu kaks korda kahe aasta jooksul. Kaotame liigsed otsustustasandid ja katsume teenusele kuluva raha viia võimalikult otse teenuse saajani ilma, et pika teekonna tõttu see oluliselt väiksemaks jääks.

E-riik varjab puudusi

Peame olema ausad ja vaatama ka moodsate sõnade sisse, nt nagu e-riik. See võib olla väga efektiivne abiline, aga võib hoopis peita ka meie puudusi, nii et me ise enam ei saagi aru, kus on vead ja augud. Kui kunagi seostus sõnaga e-riik efektiivsus, siis tänapäeval on tihti süsteemid vananenud ja sellest on saanud takistust. Oluline on teha restart ka e-riigis ja käivitada uus tiigrihüpe, mille eesmärgiks on nt andmete ühekordse esitamine riigile, tervishoiu digitaliseerimine jne. Ka seal on peidus suur potentsiaalne aja kokkuhoid.

Me oleme piisavalt ühiskonnas rääkinud probleemides, me teame võimalikke lahendusi ning ühiselt teistega soovime me kõige sobivama lahenduse välja valida. Teeme asjad lihtsamaks, toome tagasi usalduse ja anname inimestele tagasi aja. Need kolm lihtsat sammu igapäevaelus on terve ühisonna jaoks suur samm edasi. Me mitte ei usu, vaid teame, et parem Eesti riik kõigile on võimalik.