Yana Toom koalitsioonist EKRE ja Isamaaga: kui halli passi omanikud saavad kodanikeks ja täielikult eestikeelset õpet ei tule, olen valmis diiliks vanakuradiga

Toom tunnistas, et tema hääletab tõenäoliselt selle koalitsiooni vastu, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Muidugi, võib-olla juhtub ime ja praegu Helme ja Seeder ütlevad, et ei tule üleminekut 100-protsendilisele eestikeelsele õppele ja homme saavad kõik hallid passid kodaniku. Siis ma ütlen endale, et okei Toom, siis ongi nagu diil vanakuradi endaga, aga vähemalt saab tehtud asjad, mille eest on võideldud kümme aastat. Kui nii läheb, siis läheb, aga ma ei usu väga ja teie ilmselt ka," rääkis Toom.

Saatejuht Marko Reikop küsis Toomilt, kas Keskerakond on lõhenemas.

"Meil on teatavad vastuolud seoses EKRE-ga ja hääletus, mis meil oli viimane kord juhatuses, oli ju etniline hääletus, mida varem pole kunagi olnud, mis tähendab seda, et ongi olemas n-ö vene tiib. Ma alati olen seda eitanud, et ta on olemas, sest puutepunkte oli rohkem, aga praegu tundub jah, et vene tiib on olemas," vastas Toom.