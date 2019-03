VIDEOD | Koalitsioonisobituse esimene nädal läbi. Arutelud abordist piirivalveni - mida otsustati sel nädalal?

Keskerakonna, Isamaa ja EKRE esindajad ei puhanud laupäevalgi. Arutati siseturvalisuse ning perepoliitika üle.Jüri Ratas andis meediale aru, et koalitsiooni soov on toetada noori peresid, et nad saaksid riigi tagatisega soetada kodu. Lisaks lepiti kokku, et KOV-ide kohalikud korraüksused saavad juurde täiendavaid volitusi korra loomiseks ja hoidmiseks.seistakse illegaalsele immigratsioonile. Lepiti kokku ka selles, soovitakse luua politsei- ja piirivalve alla täiendav struktuur oma juhtimise ja eraldi eelarvega, mis tegeleks tugevdatud piirivalvega ning kiirreageerimisega kriisiolukordades. Sellist koolitust plaanitakse hakata andma sisekaitseakadeemias.

Vaata tänast kokkuvõttet:

Küsimustena on siiski teemasid, mis pole veel vastuseid saanud. Näiteks kooseluseadus, mille tagasivõtmine oli EKRE-le eelduseks üleüldse valitsusse minna. Samuti on erakondade esindajad korduvalt rõhutanud, et rahalist katet kõikidele kokkulepetele hakatakse otsima uuel nädalal, mistõttu majandusteemalisi lubadusi või kokkuleppeid on veel vähe. Näiteks on veel teadmata, mis saab Isamaa lubadusest teha II pensionisammas vabatahtlikuks.





Märgilise tähtsusega on tõotus Euroopa liidu ja NATO-suunalise poliitka osas, asjaolu, et abort jääb riiklikult rahastatud teenuseks. Samas kui need on olnud kohad, kus EKRE on teinud kompromissi, siis tugevam piirivalve on koht, kus on parempoolne erakond saanud selle, mis nende programmis kirjas oli.