VIDEOD ja FOTOD | Ratas ja Kallas arutasid koalitsiooniplaane: me ei mängi kaksikmängu. Otsus tuleb pärast reedel toimuvat Keskerakonna juhatuse kohtumist

Maksuküsimust kommenteerides sõnas Kallas, et sellele on Reformierakond saanud väga suure mandaadi ja sellest lähtutakse ka läbirääkimistel. "See on nüüd küll küsimus, millest me ei saa taganeda," sõnas Kallas.

Kallas tunnistas, et Ratase umbusklikkus on tekitanud küsimusi, kuid samas nentis ta, et kahe partei ajalugu vaadates on see mõneti arusaadav.

Isamaaga ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga kolmikliidu loomisest loobumisel on Kallase sõnul peamiselt kaks põhjust: nimelt esindavad Reformi- ja Keskerakond kõige suuremat valijaskonda ja koos suudaks kaks parteid pakkuda Eestile stabiilsemat valitsust.

"Me ei võitnud absoluutset häälteenamust, see tähendab, et me peame kellegagi tegema koostööd," vastas Kallas küsimusele, kuidas võivad kavandatavasse kaksikliitu suhtuda Reformierakonna valijad. "Mis tahes otsuse sa teed, keegi ei ole ikka õnnelik. Nii et sellega tuleb lihtsalt leppida."