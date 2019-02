VIDEO | Valimisteks läheb tarvis enamat kui ainult valimissedelit. Vaata, millised rekvisiidid moodustavad valimisjaoskonna

Valimisteks vajalikud asjad, nagu näiteks valimisümbrikud, nimekirjade joonlauad, sildid, sirmid, templid ning töövihikud on valimiseelsel ajal valimisteenistuse käes.

Valimisteenistus saatis neid veebruari jooksul laiali mööda Eestit mitmes jaos - esmalt õppematerjalid ja hiljem saadeti järgi vajalikud asjakesed häälte kogumiseks.

Harjumaal (ja Tartu linnas) asuvad valimisjaoskonnad tulid oma asjadele ise järgi, mujale saadeti valimisteks vajalikud materjalid laiali postiga. Nii ei pidanud näiteks Kihnust pikka sõitu ette võtma.

Lisaks tarvilikele templitele ja valimiskastidele on valimiste korraldamiseks vaja mitmeid õppematerjale nii jaoskonnakomisjoni töötajatele kui ka valijatele endile. Vinkel rääkis videos, et iga-aastaselt peab välja joonistama korrektse numbrikuju, et valijate maalitud numbrid arusaadavad oleksid.

Eelhääletamine kestab kuni 27. veebruarini. Vaata täpsemalt videost, et oleksid jaoskondades leiduvate materjalidega paremini kursis!