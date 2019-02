VIDEO | Valimisjaoskonna kiired tööpäevad toidupoe ukse ees. Komisjoniliige peab lisatasu eest tundma arvutit ja olema valmis pingelisteks tööpäevadeks

Eestis on riigikogu valimsiteks püsti pandud 451 valimisjaoskonda, milles kõigis töötavad jaoskonnaliikmed. Igas jaoskonnakomisjonis peab olema vähemalt viis liiget, kuid suuremates võib neid olla rohkem.

On väheteada asjaolu, et komisjoni liikme töö on tasustatud. Töötasu suurus pole täpselt määratletud, sest see sõltub piirkonnast ning töömahust, mida iga komisjoni liige komisjoni töösse panustab. Selge on aga see, et jaoskondades töötavatele pensionäridele või tudengitele on tegemist lisaeurodega kuu lõpus.

Jaoskonda saab tööle minna avalduse alusel, mis tuleb esitada valla- või linnasekretärile kuid enne valimiste algust. Valla- või linnasekretär kinnitab poole jaoskonnakomisjonide koosseisu, teise poole moodustavad valimistel osalevate erakondade liikmed.

Valimisjaoskonna nr 14 esimees Heli Tohver rääkis, et vajalikest oskustest on kindlasti vajalik eesti keele ning arvuti kasutamise oskus. Veel on olulised nobedad ning täpsed näpud, sest sedelit tuleb 3. märtsi õhtul ka kokku lugeda.

Eelhääletus kestab kuni homseni, kolmapäevast lõppeb ka e-hääletus.