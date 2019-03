VIDEO | Raimond Kaljulaid astus partei juhatusest tagasi: lõhenegu enne Keskerakond, kui EKRE võimule aidatakse

Kaljulaid ütles intervjuus Delfile, et Keskerakonna esimees Jüri Ratas reageeris rahulikult tema kavatsusele Keskerakonna juhatusest väljuda.

Kommentaariks tõsiasjale, et Kaljulaidi lahkumisega jääb Keskerakonna juhatusse vaid kolm liiget, kes koalitsiooni EKRE ja Isamaaga ei toeta, ütles ta, et selle koalitsiooni vastased on ju niikuinii vähemuses.

Riigikogu kohast loobuda Kaljulaid kindlasti ei plaani, sest seda ei mõistaks tema valijad. Pigem on raske leida praegusest olulisemat aega olla riigikogu liige.

Kaljulaidi sõnul oleks kõige parem, kui koalitsioon Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel jääks ikkagi sündimata, sest see tekitaks Eesti mainele väljaspool väga suurt kahju. Seda isegi siis, kui see valitsus püsiks vaid lühikest aega.

Populistlike jõudude nagu EKRE tõusu taga on Kaljulaidi hinnangul eelkõige suur majanduslik ebavõrdsus ja paljude inimeste tunne, et palgatõus läheb neist mööda. Need EKRE valijate etteheited on tema arvates õigustatud ja nende probleemidega tuleb tegeleda.

Tasakaal eesti ja vene kogukonna vahel on rikutud

Kaljulaid tõi oma blogis välja, et Keskerakonna juhatuse otsus alustada koalitsioonikõnelusi EKRE-ga rabas Eesti ühiskonda. Eriti vene kogukonda, kelle huvide esindaja Keskerakond on olnud ja aidanud sellega hoida tasakaalu Eesti ühiskonnas. See tasakaal on Kaljulaidi hinnangul nüüd rikutud.

"EKRE poliitikud on korduvalt pisendanud Hitleri kuritegusid. Üks nende poliitik on nimetanud lastetuid naisi "ühiskondlikult kahjulikuks elemendiks" ja teine teatanud riigikogu liikmena meie liitlasvägede sõduritele – kandke vormi, kui peksa ei taha saada!," ütles Kaljulaid.