VIDEO | Politoloog: Isamaa ja EKREga koalitsiooni tegemine on Jüri Ratase ainus võimalus oma nägu säilitada

President Kersti Kaljulaid on öelnud, et teeb esimesena ettepaneku moodustada valitsus valimised võitnud Reformierakonna juhile Kaja Kallasele. Koalitsiooni kokkusaamine sõltub Saartsi sõnul aga sellest, kuidas kulgevad koalitsioonikõnelused Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa vahel.

Keskerakonnal oleks Saartsi hinnangul keeruline pärast esialgse koalitsiooni ebaõnnestumist Reformierakonnaga koalitsiooni minna, sest Reformierakonnale on väga jõuliselt ära öeldud.

Kui Keskerakonna esimees Jüri Ratas peaks ütlema, et on EKRE ja Isamaaga koalitsiooni üritades teinud vea, siis saaks tema maine tugeva hoobi ja erakonna juhina jätkamine satuks suure küsimärgi alla. Saartsi hinnangul on Ratase maine kahjustatud juba praegu.

Kokkuvõtvalt leiab Saarts, et koalitsioon EKRE ja Isamaaga on Ratase ainus võimalus oma nägu säilitada, mis suurendab survet Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse sünniks.

Erinevalt Keskerakonnast on Isamaal Saartsi hinnangul mõnevõrra mugavam positsioon ja pole välistatud et Isamaa tõmbab viimasel hetkel oma partneritel vaiba alt ning läheb koalitsiooni Kaja Kallasega.

EKRE Saartsi arvates iga hinna eest valitsuses olla ei taha ning seda ei eelda ka EKRE toetajad. Seetõttu ei oleks praegu sepitsetava koalitsiooni ebaõnnestumine EKRE jaoks selline katastroof kui Jüri Ratasele ja Keskerakonnale.