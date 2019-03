VIDEO | Koalitsioonikõneluste viies päev. Piiridele soovitakse luua tugevam piirivalve ning kriisireageerimisrühm

Peaminister Jüri Ratas ütles, et olulise punktina leiti, et noored pered saaksid lihtsamalt riigi tagatisega oma kodu soetada. Lisaks lepiti kokku, et kohalikud korrakaitsjad peaksid saama juurde volitusi korra loomisel. "Meil oli täna väga põhimõtteline seisukoht ka see, et loodav koalitsioon seisab vastu illegaalsele immigratsioonile," sõnas Ratas.

"Palju on valimiste eel kõneainet tekitanud küsimus piirivalvest. Me leppisime kokku, et politsei- ja piirivalveameti alla tuleb oma struktuuri ja oma juhtimisega tugevdatud piirivalve. See tähendab seda, et me soovime sisekaitseakadeemias neid õppimisvõimalusi täiendada. Lisaks tuleks luua täiendav kriiside reageerimisvõimekus," sõnas Ratas.

Helme teatas, et koalitsioonil pole laual olnud teemat, mille osas oleks tundunud, et ollakse omavahel laupkokkupõrkes. Küll nentis ta, et riigieelarvelise katte leidmine nendele otsustele on veel lahtine. "Küll, aga me ei pane midagi kalevi alla," lisas Helme.

Isamaalane Raivo Aeg sõnas, et eeskätt tuleb vaadelda, et tänaseks saavutatud võimekust riigi jõustruktuurides ei kaotataks, eriti seetõttu, sest suur osa nendest inimestest on minemas pensionile. Aeg avaldas lootust, et kui praegu tunneb oma turvalisuse pärast muret vaid 3 % rahvastikust, siis selle taseme juurde soovitakse tulevikus jääda.