VIDEO | Kaja Kallas: mina lähen võistlustulle esimesena

Kallas ütles, et suheldakse nende inimestega, kes kavandatava koalitsiooni poolt hääletama peavad.

Konkreetseid nimesid Kallas ei nimetanud.

Kallas ütles, et see vähene, mida praegustel koalitsioonikõnelustelt kuulda on, teeb muret. "See on: "piirame, karmistame, muudame rangemaks". Sellised sõnad tulevad sealt välja. See on kindlasti suund, mida me Eestina ei taha võtta."

Samas kinnitas Reformierakonna esimees, et on hiljuti suhelnud president Kersti Kaljulaidiga ning ettepanek valitsus moodustada tehakse esimesena talle.