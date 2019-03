VIDEO | Jürgen Ligi: me ei soovi lasta Jüri Ratasel poliitilist enesetappu teha

Keskerakond on endine, tema valijaskond on endine. Seda, et Keskerakonnal on mingisugune positiivne roll ühiskonnas, teatakse Euroopas ka. See positiivsus seisneb mitte konstruktiivsetes edasiviivates ideedes, vaid eelkõige ühe valijarühma liitmises. Vene valija ühelt poolt monopoliseerimine, mis on väga kehv, üheparteisüsteem on iseenesest Lääne ühiskonnas halb, aga vähemalt on neil kelle poole hoida olnud siiani. Seda Läänes osatakse hinnata. Kindlasti ei ole Keskerakond Lääne ideaal, aga see, et rahvusrühmad rahulikult koos eksisteerivad, seda me oleme Eesti poolt suutnud näidata ja siin on oma roll ka Keskerakonnal.

Kas võib öelda, et Jüri Ratas on praegu tegelikult tegemas poliitilist enesetappu?

See on ikkagi poliitiline reanimatsioon, mida ta praegu teeb ja ega meie eesmärk ei ole tal lasta ennast tappa. Me ikkagi peame tema rolli Eestis oluliseks. Nii nagu Keskerakond vene valija kontrollimisel ja teatud sõnumite hoidmisel suure hulga valijate lootusena oluliseks. Kuidas valijaskond reageerib, see selgub.

Kui suurt kahju tekitab see praegu toimuv näiteks Eesti majandusele? Kuidas peletaks see nii-öelda IKE-koalitsioon eemale investoreid ja ka näiteks välistudengeid?

Natukene võib-olla on see dramatiseeritud, see otseside majandusega. Aga pikas perspektiivis küll ja need esimesed sõnumid, et koalitsioon esimesel päeval jõudis kokkuleppele jääda Euroopa Liitu ja NATO-sse on niivõrd naeruväärne, et Eesti on tagasi kusagil 90-ndates oma tarkuses. Edasi tulevad sõnumid mingisugusest põllumajandusest ja Eesti kapitalist, mis on vähemalt retoorikas juba konfliktis avatud turu ja Euroopa põhimõtetega. See lihtsalt on absurdne, alustada Euroopa Liit kuulumisest või NATO-sse kuulumisest, et igal juhul vaadatakse imestusega, et mille üle te räägite. Aga need on võib-olla siis taktikaliselt neile lihtsamad teemad ja meie kindlasti ei saa ju neid teemasid ette kirjutada.

