VIDEO | Jevgeni Ossinovski Eesti200-st: ütlesin Kallasele, et sa pead ise otsustama, aga sa võtad hääled ära sotsidelt

"Nüüd saab välja öelda selle, mida varem ei saanud ma öelda. See oli eelmise aasta aprillis, Kristina Kallas tuli minu juurde ja küsis, kas ta peaks oma erakonna tegema. Ma ütlesin talle, et sa pead ise otsustama, aga sa võtad hääled ära sotsidelt. Seda ta teha ei tahtnud. Ja eks see on see, mis siit praegu tegelikult vastu vaatab," sõnas Ossinovski.