VIDEO ja FOTOD | Ratas ja Kallas arutasid koalitsiooniplaane. Otsus tuleb pärast reedel toimuvat Keskerakonna juhatust

Ratas ütles enne kohtumisele minemist, et nende jaoks on Reformierakonna usaldamine üks põhiküsimusi.

"Ei toeta jõukamatele saja euro kinkimist, toetame ebavõrdsuse vähendamist, kindlasti pensionitõusu," sõnas Ratas. Veel on Ratase sõnul Keskerakonna jaoks oluline eesti keele õppega sisuliselt tegelemine, mitte pelgalt selle õpetamine koolides.

Ta lisas: "Eks see usalduse küsimus ole meie erakonna sees väga keeruline Reformierakonna suhtes."

Ratase ja Kallase kohtumine kestis vähem kui kolmveerand tundi. Selle järel sõnas Ratas, et kohtumine läks hästi ning Keskerakonna juhatus koguneb reedel juhatus arutama Reformierakonna ettepanekut koalitsioon luua.

Ratas uuris Kallaselt, kas Reformierakonna lubadus 500 eurot tulumaksuvabalt kõigile on nende kindel soov. "Me ei saa sellega kaasa minna," sõnas keskpartei juht.

Ka pärast kohtumist viitas Ratas, et Reformierakonna usaldamine on nende jaoks keeruline, sest nad on oma koostööpartnereid palju vahetanud. Samuti on Ratase sõnul põhjust skeptiline olla, sest esmaspäeva öösel anti signaal, et koalitsiooni läbirääkimisi alustatakse Isamaa ja SDE-ga.

"Reformierakonna esimees on muutunud ja ma loodan, et on uus käekiri," ütles Ratas.

Kaja Kallas ütles, et oodatakse reedeni ja topeltmängu nad ei mängi. Reformierakond tahab Keskerakonnaga koalitsiooni minna, sest neil kahel on suurim toetus.