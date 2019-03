VIDEO JA FOTOD | Kehvast tulemusest hoolimata: sotsid otsustasid, et Jevgeni Ossinovski jätkab partei esimehena

Karoliina Vasli Heliis Nemsitsveridze reporter RUS 3

Valimisjärgne päev on aeg esimeste järelduste tegemiseks. Toompea all oma kontoris kogunes sotside juhatus ja leidis, et kehvast tulemusest hoolimata võib Jevgeni Ossinovski praegu erakonna juhina jätkata.