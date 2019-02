VIDEO | Idufirmade kogukond ja loomeinimesed kutsuvad valima

Klipi sünnis osalenud inimesed tõi kokku ühine mure, et nende tuttavate ja kolleegide seas võib olla palju inimesi, kes ei näe oma hääle kasutamises mõtet. "Eestis on kõige mugavam hääletamissüsteem kogu maailmas, ometi jääb vahel mulje, et meil on justkui liiga vähe usku oma hääle jõusse," ütles klipi üks toetajatest, Ahti Heinla.

Näitleja Evelin Võigemasti sõnul oli tema jaoks oluline, et sõnum ei puuduta ühtegi parteid, vaid ühiskonda. "Igal inimesel on hääl poliitikas kaasarääkimiseks," ütles Võigemast. "Ma olen veendunud, et iga hääl võib kaasa tuua muutuse ning selle kasutamine on väga oluline."

"Me arvame, et valimistest osavõtt ei ole ainult valimiskomisjoni, vaid kogu ühiskonna huvides," ütles Sten Tamkivi. "Seetõttu soovisime anda oma panuse ning kutsuda kõiki valima, mul on väga hea meel, et Evelin ja Jan-Erik olid mõelnud meiega sarnaselt," ütles Tamkivi. Ta lisas, et paljud idu- ja tehnoloogiafirmad algatasid eelmisel nädalal ka 10-minutilise valimispausi, et inimestele hääletamise võimalusi meelde tuletada.

"Kuigi vahel võib jääda mulje, et ühest häälest ei piisa, on maailma poliitikas olukordi, kus suured valikud on sündinud vaid väikese häälte-enamusega," lisas Taavet Hinrikus.

Klipi loomise taga on näitleja Evelin Võigemast, režissöör Jan-Erik Nõgisto Kuukulgur Filmist ning Sten Tamkivi, Taavet Hinrikus ja Ahti Heinla Eesti Startupijuhtide klubist.