VIDEO | Ansip: keegi ei mõista Jüri Ratast – nii mitu aastat Euroopas ringi käinud, aga pole üldse aru saanud, kuhu ta sattunud on!

„Need inimesed, kes on Eestist rohkem jälginud, vaatavad kurvastusega, et Eesti on liikumas kuskile Ungari poole, kus 60% inimestest on rahul valitsusega, mis neil on, aga 40% inimestest on hääletuks jäänud. Neil pole kellelegi oma muresid kurta. See tähendab seda, et kui ülikool ei meeldi, siis kolitakse see Viini ära. Ehk siis väikestest asjadest, õiguste kärpimisest, hakkavad ka suuremad asja pihta,“ leidis Ansip EKREIKE valitsuse väljavaateid mõtestades. Ta resümeeris, et seega ei sulanduks Eesti Põhjala hulka, vaid liigub mõne Ida-Euroopa riigi poole.

Ansipi sõnul kujutaks Jüri Ratase poolt kokkupandav liit endast eeldatavasti seisakuvalitsust. „Kolme erakonna valimislubadused on niivõrd erinevad, et seal pole võimalik mitte mingit ühisosa leida. Kui selline valitsus kokku pannakse, tuleb sellest mitte midagi tegemise valitsus.“

Endine peaminister muretses ka Eesti rahanduspoliitika väljavaadete pärast, tema sõnul pole tänanegi valitsus olnud eelarvega sugugi mitte nii vastutustundlik, kui on väitnud ja Euroopa Komisjonist olevat eeldatavasti tulemas hapud hinnangud Eesti eelarvepoliitika möödunudaastasele tulemusele.