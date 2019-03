Venestaja, eestluse hävitaja, põhimõtete reetja! Veel hiljuti väljendasid EKRE sõnavõtud käredat vastuseisu nüüdse partneri Keskerakonna suhtes

EKRE liikmed on oma väljaütlemistes väljendanud sügavat vastumeelsuset Eesti venekeelsete inimeste suhtes, Mart Helme on neid Õhtulehes nimetanud näiteks Kremli loodud vähkkasvajateks.

Helme on kurtnud, et tunneb ennast ahistatanud, kui vene emakeelega inimesi venekeelseteks eestlasteks nimetatakse. "Viimase aasta jooksul mina eestlasena tunnen, et mind ahistatakse. Meil on venekeelsed eestlased. Meil on inimesed, kes on justkui rohkem eestlased kui eestlased ongi," vahendas Postimees Helme sõnu.

Keskerakonda on EKRE just venekeelsete kodanike kõnetamise tõttu rünnanud.Oma erakonna infoleheküljel Uued Uudised on Mart Helme süüdistanud Keskerakonda eestlaste väljatõrjumises Ida-Virumaal. "EKRE kavatseb Ida-Virumaa eestistada!" lubab Helme sealsamas venekeelsetest inimestest lahtisaamist.