VALIMISTE OTSESAADE JA -BLOGI | Täna selgub, kes pääseb järgmiseks neljaks aastaks Toompeale otsustama ja moodustab valitsuse

Juba kell 19.00 saab end asutada Delfi TV valimisõhtu otsesaate lainele. Tund enne valimisjaoskondade sulgemist alustame õhtu soojendusega ja kõige viimaste uudiste vahendamisega, et olla sekundi pealt valmistulemuste laekuma hakkamiseks pisut peale kella 20.00.

Valimisõhtu otsesaade läheb eetrisse Eesti Päevalehe ja Delfi reporteri Heliis Nemsitsveridze ning Ärilehe toimetuse juhi Ann-Marii Nergi hoogsa taktikepi all, kes vahendavad sekund-sekundilt täielikku ülevaadet valmistulemustest.

Uudiste vahele on Heliis ja Ann-Marii kutsunud stuudiosse valimistel ilma teinud säravad külalised ning mõistagi erakondade juhid ehk peaministrikandidaadid.

Puudu ei jää otselülitused valimispidudele, kus Delfi reporterite tiim vahendab kohapealt võidurõõmu ja kaotusvalu ning väledamaid kommentaare vastavalt sündmustele. Samuti hoitakse terve õhtu jooksul silm peal erakondade esimestel võimalikel koalitsioonikompamistel ning võimuliidu moodustamise matemaatikal.

Õhtu jooksul analüüsivad valimistulemusi Delfi, Eesti Päevalehe, Eesti Ekspressi, LP ja Kroonika tippajakirjanikud ning kommenteerivad valimiskampaanias määravaks osutuda võinud sündmuseid ja pealkirju.

Kogu kaadritagust melu ja uudiseid saab samal ajal jätkuvalt jälgida Delfi veebilehelt, kus vahendatakse tulemusi reaalajas silmaga haaratavate graafikute, põnevate valimisduellide ning võrdluste võtmes.

Valimispäeval algab hääletamine hommikul kell 9.00 ja lõpeb õhtul kell 20.00. Riigikokku kandideerib kokku 1099 kandidaati. Valimistel kandideerib kümme erakonda ja 18 üksikkandidaati.

RIIGIKOGU VALIMISED 2019

Urmo Soonvald: Elurikkuse Erakonna juht Artur Talvik süüdistas ERRi, kellest justkui algas nende vastu suunatud vandenõu. Pean Talvikut lohutama ja ERRi kaitsma, et Delfi ja Eesti Päevaleht poleks ERE programmi pannud meie mootorisse ning nende peaministrikandidaati kutsunud debatidesse. Sest meie silmis on nad toetuseta projektiliikumine, kelle maailmavaatest pole võiamlik aru saada.

Reporter Siiri Liiva Roheliste valimispeolt Sveta baarist: Kuuendat kuud lapseootel Zyleixa Izmailova ehk Zuzu jõudis veerand kaheksa ajal Roheliste peole: erakonna esimehe ümber kogunes kohe ka suurem seltskond. Reggae muusika taustal suht põhjas, inimesi hetkel kohal umbes 30.

EKRE valimispeol kohvikus Wabadus valitseb täielik vaikus. Kohal on vaid ajakirjanikud.

Reporter Siiri Liiva Roheliste valimispeolt Sveta baarist: Rohelised on väga punktuaalsed, umbes 20 inimest on kohal ja elevus kasvab. Juba jagatakse pokaalides vahuveini. Kella 19.30st tuleb lavale bänd. Sissepääs on 15 eurot, eelmüügis oli 10 eurot. Võrdselt on nii noori kui vanasid. Ja veel üks tähelepanek. Vähiravifondile on tekkinud konkurent - Tallinna Lastehaigla Toetusfondi inimesed on jõudnud Roheliste peole.

Algas Delfi valimisõhtu otsesaade.

Urmo Soonvald: Tere valimispäeva ka minu poolt. Tänane esimene tõehetk tuleb natuke pärast kl 20, mil avalikustatakse e-hääled. Kui 2015. aastal oli Reformierakonnal 37,5% kohtadest e-häälte tulemusena, mis kahanes kõikide tulemuste kokku lugedes 27,6%le. Keskerakonnal olid samas numbrid 7,6% ja 24,8%. Ehk ca kl 20.15 on näha esimene olulisem trend, kas Keskerakond on e-häälte panust kasvatanud.

Hetkel on Keskerakonna peol veel vaikus ja esimestel saabujatel on võimalik janu kergendada.

Reporter Karoliina Vasli Keskerakonna valimispeolt Saku Suurhallist: Hiiglaslik suurhall veidi üle tunni enne peo algust. Uhked valgete linadega lauad, taamal seintel hiiglaslikud poliitikute paraadpildid. Soojendusjoogid, ent kaugel paistab baar, üldiselt tuleb rahakotti kergendada. Pilet külalistele on 30 eurot.

Veel veidi rohkem kui poolteist tundi on aega, et suunduda oma kohalikku valimisjaoskonda ja anda oma hääl.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) küberturvalisuse teenistuse juhtivanalüütik Lauri Tankler kirjutab, et lääne meedia narratiiv paremäärmusluse tõusust Eestis on liialdatud, sest nn peavooluparteid võtavad siiski tõenäoliselt 75-85% kohtadest. https://twitter.com/LauriTankler/status/1102220719189045248

Turu-uuringute AS-i uuringu (valmis ERRi tellimusel -toim) kohaselt on Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel kandideeriv Martin Helme tänavustel valimistel kindla isikumandaadi võitja, kogudes oma ringkonnas 15 protsenti häältest. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089119224469641&set=a.120518681329715&type=3

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi huvijuht Tatjana Kundozjorova võtab tänasel valimispäeval oma Facebooki lehel sõna: „Sõbrad, minge täna valima, kui te ei taha, et tigedad natsid (natsikud) riiki valitseks.” https://www.facebook.com/tatjana.kundozjorova/posts/2002594906457007

Lugeja Andres saatis Delfile kirja, milles pahandas selle üle, et valimisjaoskonnad asuvad kaubanduskeskustes. "Mis ma avastan, jaoskond nr 31, 32, 42 asuvad Maxima XX või XXX-is!"Ta lisas, et tema valimisjaoskond oli samuti kauplustest vaid ajutiste seintega eemaldatud. "Ühesõnaga paras pugerik valimisjaoskond aga see-eest milline kohvik on kõrval. Poejärjekorrad olid korralikud ja kui sai valitud, siis sai ka viina ja õlut osta, lisaks heeringat kalaletist.""Kas pole ma rahul? Ei. Valimised toimugu kaubandusest ja kauplemisest eemal, kus üks ei sega teist," kirjutab mees.

Delfi lugeja kirjutas, et Tartu kaubamaja peal on karikatuurselt suur reklaam, mis ütleb, et seal on valimisjaoskond, kuid hoonesse sisenedes ei juhata enam mitte miski valimiskasti juurde. Lõpuks õnnestus valimisjaoskond leida kolmandalt korruselt, kuid keskpäeva paiku seal kuigi suurt tunglemist ei olnud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242273

Eelmistel riigikogu valimistel olid pealinlased veidi usinamad. http://www.delfi.ee/article.php?id=85497113

Kell 16.00 seisuga on valimas käinud 57.2 protsenti valijatest!

Riigikohtu lahendi järgi on poliitiku kutsetegevuses kasutataval sõidukil lubatud poliitiku või erakonna nimi, kontaktandmed, kaubamärk, domeeninimi ja tegevusala, mis on teave kutsetegevuse kohta, mitte reklaam. Delfi lugeja jagas toimetusele fotot, sellest, kuidas seda on osavasti enda heaks ära kasutanud Aivo Lill, kes on täna hommikust saadik Jõgeva Kultuurikeskus asuva valimisjaoskonna ees parkinud sõidukit, millel on EKRE reklaam.

Erakonnad, kes on paisanud täna sotsmeedasse reklaame, ei riku sellega mitte ühtegi seadust, kui reklaam ei ole võimendatud nende kanalite lindist, vaid reklaamihalduri kaudu selliselt, et kandidaadi või erakonna lehel see ei kajastu.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496237

Kihnu Virve käis valimisjaoskonnas hääletamas. https://www.facebook.com/kihnlased/videos/326245311366153/&show_text=0&width=560

„Valimispäeval on propaganda tegemine keelatud,“ põrkab mulle Koeru valimisjaoskonna ukse taga peale valimiskomisjoni liige Mati Tatrik, kui olen just jõudnud oma järjekorda ootavatelt valijatelt mõtteid ja muljeid küsima hakata.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496391

Värskes Eesti Ekspressis kirjutas Eero Epner mahuka loo Vändra vallas asuvast valimisjaoskonnast nr.5, kus rahvas sugugi valimas käia ei taha. Valimispäeval oli seal parkla silmini masinaid täis.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496173

Endine Narva Keskerakonna referent, Edgar Savisaare lähendane ja talle poliitilises plaanis truuks jäänud Jelena Valme otsustas, et kuigi Savisaar enam ei kandideeri, kellegile teisele ta häält anda ei soovi.

Ratas kinnitas Delfile, et veel kell 15.30 polnud ükski kõne tegija ega Reformierakonna esimees Kaja Kallas tema ees vabandanud eileõhtuse telefoniterrori pärast.

Välismeedia rõhutab Eesti valimisi kajastavate artiklite juures eelkõige populistide esiletõusu ja kahe suurima erakonna mõõduvõttu.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496105

Delfi Narva korrespondent Roman Vikulov käis valimiste kulgu jälgimas Narva suurimas valimisjaoskonnas, mis asub Geneva-nimelises kultuurikeskuses. Järjekordi jaoskonnas polnud, samuti polnud näha alla 40-aastaseid valijaid. Vanemaealised valijad olid aga väga aktiivsed.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496071

Allar Tankler aga mäletab, et poliitilist telefoniterrorit tehti isegi neil kaugetel aegadel, kui inimestel olid vaid lauatelefonid: https://twitter.com/tankler/status/1102194373381386240

Riigikontrolli avalike suhete juht Toomas Mattson meenutab Facebookis, et Reformierakond on varemgi katsunud esinejaid telefonidega segada: https://www.facebook.com/toomas.mattson/posts/2088969714484592&width=500

Tartu kaubamaja küljel on õues on suur reklaam, et seal asub valimisjaoskond, aga sees pole mitte ühtegi viidet, kus see asub. Kolmandale korrusele ekseldes leiabki lõpuks jaoskonna. Aga keskpäeva paiku seal kuigi suurt tunglemist ei olnud.

Perekond Eiert võttis lapsed valima kaasa, sest neile tuleb õpetada, kuidas homsest Eestit ehitada.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495921

Roheliste nimekirjas kandideeriv kunstnik Fideelia-Signe Roots jagas sotsiaalmeedias valimisjärgset fotot. View this post on Instagram Tehtud! 💚 Election day - check! #valimised #sulonhääl A post shared by Fideelia-Signe Roots (@fideelia) on Mar 3, 2019 at 3:49am PST

Korrakaitsjad on saanud valimispäeval seoses hääletusega pea kümme pöördumist, mida politsei kõiki ka kontrollib ja rikkumiste korral sekkub.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495803

http://www.delfi.ee/article.php?id=85495899

Delfi käis kaasas kuue suurema riigikogusse pääsemise potentsiaaliga erakonnaga, et vaadata, mismoodi nende poliitikud lihtrahvale lähemale pääseda püüavad.http://www.delfi.ee/article.php?id=85478145

Martna: mees metsast täitis kohust, mõisavalitsejad Helmed on siin tegijadhttps://www.facebook.com/maaleht/videos/2177967889184332/&show_text=0&width=560

Näitleja Roland Laos jäi täna valimisjaoskonnas Delfi fotograafi kaamera ette.

Surju valimisjaoskonna komisjonis annab valijatele sedeleid Vaike Nõmmiste (88), kes oli esimest korda komisjonis 1951. aastal.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495427

Põline Püssi elanik Jevgeni Väät arvab, et nii vanadel olijatel kui uutel tulijatel on pooled lubadused head, pooled aga mitte.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495265

Sotsiaalmeediasse postitatakse usinalt pilte ja teateid valimas käimisest. Nii mõnegi jaoks on need valimised esimesed. View this post on Instagram Minu kõikvõimas hääl on antud! 😂 #valimised2019 #EsimeneKord 👍👊 A post shared by Anne Eichelmann (@anne_eichelmann) on Mar 3, 2019 at 2:57am PST

Pärnus ja Pärnumaal viibiv fotograaf ütles, et sel korral väga hästi vastu võetud just uued ja inimestele lähemale toodud valimisjaoskonnad." Bussijaamas käis rahvast katkematult avamishetkest alates. Sama öeldi ka Maksimarketi valimisjaoskonnas. Võrdluseks võib tuua eelhääletusel osalenute arvu, mis eelmises kohas vaid mõnisada meetrit Maksimarketist eemal asuvas Papsaare lasteaias oli olnud vaid kolmekümne ringis aga tänavu anti kaubanduskeskuses eelvalimistel lausa üle kolmesaja hääle," rääkis Ago Tammik. Ta ütles, et nägi pealt ka juhust, kus valimiskomisjonil tuli inimesele märkus teha, kui härra prouale valimiskabiini appi tahtis minna. "Inimlik õnnetus, nimelt oli proua prillid koju jätnud, mistõttu ei näinud hästi seinalt nimekirja lugeda, aga valimiskord lubab siiski ainult ühe inimese korraga kabiini. Kõik lahenes siiski positiivses võtmes." Tammik lisas: "Ja tegelikult, ma ei mäleta, millal ma viimati nii rõõmsaid inimesi linnapeal nägin, võib-olla uusaasta ööl ?"Tema sõnul tundub, et inimestele on tähtis ka valimispäev. Lavassaares oli sel aastal võimalik osaleda ühel päeval eelhääletusel, kuid siiski tuldi õigel päeval viie kilomeetri kaugusele Jõõpre kultuurimajja enda häält andma.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242267

Maaleht jõudis Lihulast Kullamaale, kus oli keskpäevaks juba üle poole valimisõigusega inimestest hääletamas käinud.https://www.facebook.com/maaleht/videos/613338302444014/&show_text=0&width=560

Valgamaal Puka aleviku valimisjaoskonnas toimetavad tööõpetuse õpetaja Harri ja rahvamaja juhataja Helgi on aidanud valimisi läbi viia juba üle neljakümne aasta. Neil on ette näidata ka mõned vanad reliikviad.http://www.delfi.ee/article.php?id=85494945

Keskpäevaks oli koos eel- ja e-häältega Pärnumaal Surju valimisjaoskonnas valiku teinud üle poole nimekirja kuuluvatest kodanikest.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495141

Vaga ütles, et valimiskuumuses keedi üle. http://www.delfi.ee/article.php?id=85494317

http://www.delfi.ee/article.php?id=85495111

E- ja eelvalmistega kokku olid kella 11-ks Lihulas valimas käinud juba peaaegu pooled valimisnimekirjadesse kantud inimesed.http://www.delfi.ee/article.php?id=85494743

Fotograaf külastas Viljandis kahte valimisjaoskond, kuhu oli kogunenud üsna palju inimesi. Tema sõnul oli ka hetki, kus inimesed pidid järjekorras ootama, kuna polnud nii palju kabiine, kus oma hääl anda. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242261

Ajakirjanik Rein Sikk püüdis Sondas elavalt Aleksander Sinimäelt välja uurida, kelle poolt ta täna hääletas. Vaadake, kas õnnestus!http://www.delfi.ee/article.php?id=85494581

Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Mihkel Kangur käis samuti täna valimas. Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses asuvasse valimisjaoksonda oli ta kaasa võtnud ka oma poja. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242259

Reformierakonna esiinimene Kaja Kallas käis tänasel valimispäeval valimas. http://www.delfi.ee/article.php?id=85494349

Mida Lääneranna valla elanikud elust arvavad?https://www.facebook.com/maaleht/videos/390424198405000/&show_text=0&width=560

Delfi poole pöördus lugeja, kes tundis muret, kas ta saab veel tänasel valimispäeval oma eelnevalt antud e-hääle ümber muuta.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493885

Kas eesti emakeel, verine dopinguskandaal või pelgalt valimised. Õhk on Virumaal teemadest tiine.http://www.delfi.ee/article.php?id=85494237

Valimisreklaam sotsiaalmeediasDelfi toimetuse poole on pöördunud mitmed lugejad küsimusega, kas valimispäeval on sotsiaalmeedias valimisreklaam lubatud.Politsei- ja piirivalveameti kodulehel on kirjas: "Valimispäeval on keelatud valimisreklaam, mis jõuab inimeseni mistahes keskkonda sisse logimata (sealhulgas televisioonis, veebilehtedel). Samuti on lubamatu SMS-de saatmine valimisüleskutsega. Valimispäeval reklaam Facebookis üldjuhul keelu alla ei lähe, v.a poliitikute puhul, kel on sadades kontakte ja kes valimispäeval enda kasuks valima agiteerivad."

Kui varasemalt on valik tehtud kardinate taga, siis nüüdsest ei pea see enam nii olema ja valida ei tule suletud ruumis.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493985

Elva linnas oli käputäis valijaid kohal juba pool tundi enne üheksat, mõeldes, et saavad kiiresti asjaga ühele poole. Kunagi saanud valida juba kaheksast, aga nüüd tuli hakata hoopis järgmist täistundi ootama.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493881

"See on kindlasti rumal ja järelemõtlematu temp, aga ma tõesti ei teadnud sellest mitte midagi," ütles Kallas.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493989

„Muudkui lubavad, aina lubavad,“ iseloomustas Läti piiri ääres elav proua tänavust kampaaniat. Ise ta tegi valiku inimese kasuks, kes „lubas kõige paremini“.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493943

Maaleht käis Lääneranna vallas Kõmsil asuvas valimisjaoskonnas.https://www.facebook.com/maaleht/videos/2287870304868606/#w=560

Eesti 200 nimekirjas riigikogusse kandideeriv Mart Sander jääb oma reklaamiga sotsiaalmeedias kahtlemata meelde.

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas sõnas Reformierakonna esimehe eilse kommentaari peale: "Üllatav avaldus Kaja Kallaselt, kes muidu on valimiskampaanias soliidselt käitunud. Märkasin juba eilses valimisstuudios tema närvilisust, ju siis finiši pinge teeb kurjaks. Poliitikas ei ole vaja tegeleda teistega, on vaja keskenduda enda ideedele ja visioonidele. " Kristina Kallas lisas, et nende toetaja on väsinud üksteise kallal näägutamisest, peenhäälestamisest poliitikast ja tahavad näha muutusi. "Sellised üleskutsed mõjuvad meie toetatajatale nagu hane selga vesi," on ta kindel.

Kuula järgi, mida Kaja Kallas eilse debati eel Delfile rääkis. http://www.delfi.ee/article.php?id=85492159

Eesti kõige edelapoolsemas valimisjaoskonnas Pärnumaal Treimani rahvamajas läks tööks kohe, kui kell sai üheksa – saabus Arvo Iklast, kes on jaoskonnas juba aastaid olnud esimene valija ning keda seetõttu naljatamisi stammkundeks nimetatakse.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493423

Maalehe ajakirjanik avastas, et Virtsu seltsimajas asuma pidanud valimisjaoskond on hoopis mujal. Ja mitte nurga taga, vaid väljakuulutatud kohast ikka päris kaugel - Kõmsi rahvamajas.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493351

Osa küsimusi leiab vastuse esmaspäeva varahommikuks, teised lähimate kuude jooksul.http://www.delfi.ee/article.php?id=85479797

Neil valimistel sündis e-hääletuse rekord! http://www.delfi.ee/article.php?id=85460509

Lugeja saatis Delfile toimetusele fotod Nõmme valimisjaoskonna ukse eest, kuhu keegi irvammas oli hommikul toonud vaagna makratega ning selle juurde jätnud sildi "Usun makrat!" Veidi hiljem olid makrapulgad koos sildiga prügikasti rännanud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242263

Risk ja tulu on üsna tasakaalus. http://www.delfi.ee/article.php?id=85480593

Maalehe ajakirjanikud toovad tänase päeva jooksul lugejateni uudiseid kõikjalt üle Eesti - Järva-, Tartu-, Valga-, Pärnu-, Lääne- ja Virumaalt ning mujaltki.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493175

Peaministrikandidaatide debatil läks eile õhustik üpris teravaks. http://www.delfi.ee/article.php?id=85490521

Täna hommikul on paslik meenutada ka, millist valimisreklaami varemalt on tehtud. http://www.delfi.ee/article.php?id=85475981

Peaministrile tehti 14 telefonikõnet ja saadeti kaks sõnumit. http://www.delfi.ee/article.php?id=85493023

