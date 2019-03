VALIMISTE OTSESAADE JA -BLOGI | Hääled on loetud: võidutses Reformierakond, tugeva tulemuse tegi EKRE

Järvamaa-Viljandimaa valimisringkonnas on tulemused käes, võitis Reformierakond 26,1 protsendiga. EKRE sai 22,4, Keskerakond 16,7, Isamaa 16,5 ja SDE 12,5 protsenti hääli.

Kagu-Eesti valimisringkonna võitis EKRE 24,7 protsendiga. Reformierakond sai 23,3, Keskerakond 21,3, sotsid 11,7 ja Isamaa 9,6 protsenti.

Lääne-Virumaal võitis Reformierakond 23,7 protsendiga. EKRE sai 21,4, Isamaa 20,3, Keskerakond 19,9 ja sotsid 9 protsenti häältest.

RIIGIKOGU VALIMISED 2019

Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles kõnes valimisõhtul, et Keskerakond on teinud läbi aegade kõige aktiivsema kampaania. Ta märkis, et kaotada tuleb osata, sest pärast kaotusi sünnivad alati võidud. "Meie ülesanne on hoida neid väärtusi, neid põhimõtteid ja seisukohti, mida me oleme lubanud oma valijatele. Olla see erakond, kes seisab Eesti sidususe eest, see ei ole olnud vähe tähtis. Täna on aga reaalsus see, et see andis meile tulemuseks ei vähem ega rohkem kui 26 kohta Riigikogus. Ma luban, et ma töötan selle nimel, et Keskerakond saaks olema järgmises koalitsioonis."

Jõgeva- ja Tartumaal võitis Reformierakond 27,2 protsendiga. EKRE sai 22,4, Isamaa 17,5, Keskerakond 15,4 ja sotsid 9,3 protsenti.

Hääletamistulemuste protokolli on edastanud kõik 451 jaoskonda.

Tartu linnas võitis Reformierakond 34,5 protsendiga. EKRE sai 17,1, Keskerakond 13,6, Isamaa 12,1, sotsid 11,4 ja Eesti 200 6 protsenti.

Harju- ja Raplamaa ringkonna võitis Reformierakond 38,1 protsendiga. EKRE sai 18,3, Keskerakond 15,1, Isamaa 11,1 ja sotsid 8,4 protsenti. See on ka Kaja Kallase ringkond. Kallas sai Harju-Rapla ringkonnas üle 20 000 hääle. See on üle poole rohkem kui sai Keskerakonna esimees Jüri Ratas.

Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa ringkonna võitis Reformierakond 32,3 protsendiga. Keskerakond sai 23,8, EKRE 14,1, Isamaa 10,1 ja sotsid 9,8 protsenti.

Rikutud sedelil on vene keeles kirjas: "Mina teie demokraatia poolt ei hääleta". https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215777188276421&set=a.1400683250853&type=3&theater

Martin Helme ütles EKRE valimispeol kõnes, et neile tõi edu see, et on jäädud iseendaks ja seistud oma põhimõtete ja lubaduste eest, seda isegi opositsioonis olles. "Järgmise nelja aasta jooksul tuleb olla kahe jalaga maa peal," rõhutas ta. "Loomulikult on meie eesmärk saada valitsusse. Muidugi me ei lähe valitsusse iga hinna eest, oma põhimõtete hinnaga. Kui me vaatame neid tulemusi, on kombinatsioon väga lihtne. Meil on võimalik valitsuses osaleda, kas kahekesi Reformierakonnaga või kolmekesi Isamaa ja Keskerakonnaga. Kõige tähtsam, Eesti 200, protestipartei, ei saanud sisse. Ja milline rõõm on ikka suurem kui kahjurõõm - sotsidel läks ka halvasti. Teeme tööd, et meie valijate huvid oleks igal juhul kaitstud." Helme rõhutas, et tänasest tulemusest on veel olulisem see, et seekordsete valimistega vormistati ära Eesti poliitika ekrestumine. "Järgmise nelja aasta jooksul hakkavad kõik meid järgi aimama, see on suurem saavutus kui kolmekordne kasv riigikogu kohtades, see, et meie dikteerime Eesti poliitilist agendat, olgu opositsioonis või koalitsioonis."

Urmo Soonvald: Kuigi "suur koalitsioon" oleks lihtne ja loogiline, on Reformierakonnal kindlasti suur kiusatus jätta Keskerakond valitsuset välja. Nagu oleks kindlasti ka Keskerakonna esimene eelistus - teha võimuliit Reforierakonnata.

Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa ringkonna võitis Keskerakond 37,6 protsendiga. Reformierakond sai 26,3, EKRE 10,2, sotsid 8,4, Isamaa 7,7 ja Eesti 200 5,4 protsenti.

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa ringkonnas võitis Keskerakond 30,2 protsendiga. Reformierakond sai 28,9, EKRE 11,3, sotsid 10,1 ja Isamaa 8,8 protsenti häältest.

Lääne-Virumaal võitis Reformierakond 23,7 protsendiga. EKRE sai 21,4, Isamaa 20,3, Keskerakond 19,9 ja sotsid 9 protsenti häältest.

Reformierakond on tänavuste valimiste kindel võitja. Kui Keskerakond saaks endale ka kõik hääled, mis on veel lugemata, jääks neil ikka valimisvõidust 154 häält puudu.

Reporter Siiri Liiva Eesti 200 valimispeolt Humalakojast: reaalsus on jõudnud kohale ja inimesed on hakanud lahkuma, oluliselt vaiksem meeleolu on. Leinameeleoluks ma seda ei nimetaks, aga kolme tunni tagust optimismi ka enam õhus pole.

Pärnumaal roheliste nimekirjas kandideerinud kirjanik ja kunagi laineid löönud Nihilist.fm portaali üks asutajaid Mikk Pärnits sai oma ringkonnas praeguse seisuga 51 häält. Pärnits ei ole ühelegi meediaväljaandele oma valimisplatvormi tutvustanud ega kommentaare jaganud.

Pärnumaa ringkonna võitis EKRE 28 protsendiga. Reformierakond sai 26,4, Keskerakond 19,3, Isamaa 12,3 ja sotsid 6,7 protsenti. Pärnumaa on EKRE esimees Mart Helme ringkond, Helme võttis ka lõviosa EKRE häältesaagist, 9086 häält.

Jüri Ratas ütles Delfi otsesaates, et enne õhtu lõppu ei tasu veel kaotust kuulutada - 30 jaoskonda on veel lugemata. Oma tulemuse kohta ütles ta, et Harju- ja Raplamaa on Keskerakonnale ajalooliselt valimistel keeruline paik ja vastupidi soodne Reformierakonnale, mis tema meelest selgitab ka Kaja Kallase head tulemust. Küsimusele, kas ta on valmis olema minister Kallase valitsuses, ta vastata ei soovinud, ent märkis, et ta teeb kõik, et Keskerakond pääseks tulevasse koalitsiooni.

Reporter Joosep Tiks Reformierakonna valimispeolt NO99st: Nii elavalt ei ole siin veel aplodeeritud. Erkki Keldo teatas nimelt mikrofoni, et Ida-Virumaalt saadi mandaat.

Urmo Soonvald: Mida tugevam on EKRE tulemus, seda suurem on tõenäosus, et Reformi- ja Keskerakond moodustavad valitsuse. "Suur koalitsioon" tsementeerib EKRE positsiooni opositsioonis.

Lääne-Eesti valimisringkonnas võitis Reformierakond 28,5 protsendiga. EKRE sai 21,5, Keskerakond 17,9, sotsid 10,7 ja Isamaa 10,4 protsenti häältest.

EKRE läks juhtima ka Võru-, Valga- ja Põlvamaal.

Ida-Virumaal võitis Keskerakond, mis sai 47,9 protsenti häältest. Sotsid said 14, Reformierakond 13,2, EKRE 10,4, Eesti 200 6,5 ja Isamaa 6,2 protsenti.

23:00 seisuga: Varasemate valimiste põhjal Delfi poolt loodud valem ennustab, et valimised võidab Reformierakond, kes saab Riigikogus 31 kohta. Keskerakond jääb 27 kohaga teiseks ja EKRE 20 kohaga kolmandaks. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-ennustus-kui-palju-kohti-lubavad-parteidele-eelmiste-valimiste-trendid-ja-kokkuloetud-haaled?id=85497385

Vabaerakond andis alla. Lõpukõne peeti ära.

Reporter Liina Kanarbik EKRE valimispeolt kohvikus Wabadus: EKRE rõõmustab Helle Moonika Helme tulemuse üle. EKRE sõprade klubisse tehti ka Facebooki otselülitus ja rõõmustati kõigiga koos, ka nendega, keda siin ei ole. Ja veel: enne olid EKRE peolauas mustad taldrikud, kuni üks peoline pahandas, et taldrik must nagu süsi ja ei näe sellele süüagi panna.

Reporter Siiri Liiva sotsiaaldemokraatide valimispeolt Pööblist: sotside juures ollakse valdavalt realistid, väga jälgitakse tulemusi, tõdetakse, et 11% oli nende endi prognoos ka.

1282 häälega on Indrek Saar Lääne-Viru ringkonnas riigikogust välja jäämas. Lugemata on vaid kaks ringkonda. Väikese mandaatide arvuga Lääne-Virumaa on sotsidele valmistanud peavalu ka eelmistel valimistel. Siis sai sotside esinumber Rannar Vassiljev 2172 häält, mis oli 41 häält liiga vähe, et riigikogusse saada.

EKRE valimispeol löödi klaase kokku: Pärnumaal mindi juhtima.

https://www.delfi.ee/news/rk2019/videod/video-vaata-mida-elurikkuse-erakonna-valimispeol-suua-juua-pakutakse?id=85498667

Foto Baruto laudkonnast. Vanad head sõbrad Jaapanist, elatakse kaasa.

Reporter Karoliina Vasli raporteerib Keskerakonna valimispeolt Saku Suurhallist: keskerakondlaste seas on kuulda suhtumist: nüüd on paraku võidulaev läinud, seda vahet enam tagasi ei võta.

Varasemate valimiste põhjal Delfi poolt loodud valem ennustab värskete tulemuste põhjal, et valimised võidab Reformierakond, kes saab Riigikogus 31 kohta. Keskerakond jääb 28 kohaga teiseks ja EKRE 19 kohaga kolmandaks. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-ennustus-kui-palju-kohti-lubavad-parteidele-eelmiste-valimiste-trendid-ja-kokkuloetud-haaled?id=85497385

Alo Raun: Kui veel e-hääletuse tulemusi analüüsida, siis näen kahte trendi: - Keskerakond tuleb minu ennustatust nauke võimsamalt ja võib saada ka natuke üle 30 koha.- Teiseks, EKRE tuleb minu ennustatust tiba nõrgemalt ehk võib saada ka alla 20 koha. Muu läheb enam-vähem ennustuspäraselt. Samas võib EKRE tulemust minu analüüsimudelis moonutada see, et EKRE valijad on muutunud nelja aasta tagusega võrreldes e-umbusklikumaks. Ehk siis kui küsitaks, jääksin praegugi pigem eilse ennustuse juurde, reservatsiooniga koht-siia-sinna. Samas piisabki vaid ühekohalisest muutusest, et valimised võidaks teine erakond. Kokkuvõttes, juba paari tunni pärast oleme kõik targemad :)Eilne ennustus:- Keskerakond: 30 kohta- Reformierakond: 29 kohta- EKRE: 20 kohta- SDE: 11 kohta- Isamaa: 11 kohta

Toomas Sildami hinnangul on Elurikkuse Erakonna, Roheliste ja Vabaerakonna madala toetuse taga see, et nad ei suutnud oma selgu kokku panna. Roheliste esinaise Züleyxa Izmailova on leppinud, et partei parlamenti ei jõua ja näeb ühe põhjusena seda, et Elurikkuse Erakond polnud nõus koostööd tegema.

Reporter Siiri Liiva sotsiaaldemokraatide valimispeolt Pööblist: Siin on selgelt rohkem rahvast, kui lokaali mahub. Osad on 2. korrusel, jälgivad tulemusi sealt. Ossinovski räägib, et Eesti 200 võtab neilt neli kohta ära, aga riigikokku ei saa.

Reporter Liina Kanarbik EKRE valimispeolt kohvikus Wabadus: Mart helme ütleb kogu aeg kõigile, kes teda õnnitlevad, et jätke jama, ei hakka siin hõiskama. Ta kiidab ka Uued Uudised saiti, öeldes, et neil laheb väga hästi, keskmiselt 100 000 lugejat.

https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/plagiaadimeister-vakra-on-riigikogust-valja-jaamas?id=85498939

Erakond Eesti 200 jääb kella 21.49 seisuga valimiskünnise alla, olles kogunud 4,8 protsenti häältest.

Alo Raun (arvamustoimetuse juhataja): Tere ka minu poolt! Tegin mõttemängu: kui iga erakonna puhul jääks e-häälte ja kogu häälesaagi suhe endiseks, siis saaks Keskerakond 37,7% häältest ja võidaks ülekaalukalt valimised. Pean seda siiski ebareaalseks, pigem näitab see, et Keskerakonna valija on hakanud rohkem e-hääletust usaldama (ja tegelik e-häälte ja lõpptulemuse suhe tuleb seekord tagasihoidlikum).

Riigikogu valimistel osales 65,37% pealinna valijaskonnast Tallinnas käis Riigikogu valimas 174 075 inimest – 65,37% hääleõiguslikest kodanikest. 2015. aasta märtsis toimunu Riigikogu valimistel andis Tallinnas oma hääle rekordiliselt koguni 69,4% valimisõiguslikest kodanikest. Toona oli riigi keskmine valimisaktiivsus 64,2%. Tallinna linna registreeritud valijaskonnast 80 196 andis e-hääle. Üle Eesti osales Riigikogu valimistel elektrooniliselt kokku 247 232 inimest, mis on 61 198 võrra rohkem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (186 034)

Varasemate valimiste põhjal Delfi poolt loodud valem ennustab värskete tulemuste põhjal, et valimised võidab Keskerakond, kes saab Riigikogus 29 kohta. Reformierakond jääb 28 kohaga teiseks ja EKRE 22 kohaga kolmandaks. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-ennustus-kui-palju-kohti-lubavad-parteidele-eelmiste-valimiste-trendid-ja-kokkuloetud-haaled?id=85497385

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-sai-valimispaeval-paarkummend-poordumist?id=85498239

Reporter Joosep Tiks Reformierakonna valimispeolt NO99st: Lauad on telefone, tableteid ja rüperaale täis. Vaadatakse häälte kadumist. E-häälte tulemuste selgumise järel jäi aga mulje justkui Kaja Kallas oleks juba võitnud. Tehti selfiesid erakonnakaaslastega ja inimesi valdas ülevoolav rõõm.

Kuidas läheb plagiaadimehel Rainer Vakral? E-hääletusel toetas sotsiaaldemokraatide Mustamäe ja Nõmme piirkonna esinumbrit tänavu 620 inimest, mida on umbes poole vähem kui e-valimistel nelja aasta eest. Vakra tulemus on kehvem ka sotsiaaldemokraatide piirkonna teise numbri Helve Särgava omast, kes sai esmakordselt Riigikokku kandideerimisel 788 e-häält.

Urmo Soonvald: Kui Delfi ennustus peab valimisöö lõpuni vastu, on kaks kõige tõenäolisemat koalitsiooni Reformierakond + Keskerakond või Reformierakond + SDE + Isamaa.

Varasemate valimiste põhjal Delfi poolt loodud valem ennustab, et valimised võidab Reformierakond. https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/delfi-ennustus-kui-palju-kohti-lubavad-parteidele-eelmiste-valimiste-trendid-ja-kokkuloetud-haaled?id=85497385

Delfile teadaolevalt osales valimistel 63,1 hääleõiguslikest kodanikest. See tähendab, et valimistel osales mõnevõrra vähem inimesi kui nelja aasta eest, mil andis oma hääle 64,2 protsenti kodanikest.

Urmo Soonvald: Kesk- ja Reformierakonna teljel on nüüd põnev oodata ja vaadata, kas Reformierakonna valijad on sel korral eelistanud veel rohkem e-valida ja sellevõrra vähem nn pabervalida ning kas Keskerakonna valijaskond on just e-valijate võrra kasvanud.

Jüri Ratas peab Keskerakonna peol tervituskõnet: "Meil tuleb lõbus õhtu, kindlasti olete selle ära teeninud. See on Keskerakonna kõige aktiivsem kampaania läbi aegade." Ratas rõhutas taas, et valimiste tulemus selge, kuni kõik hääled on loetud. "Meie tulemus paraneb," lausus ta. "Pöidlad pihku."

Henn Põlluaas EKRE valimispeo laval kohvikus Wabadus: EKRE vôidab, pole kahtlustki selles!

Mart Helme saabus EKRE valimispeole kohvikus Wabadus: Me teeme Trumpi, te veel nutate!

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles Delfile, et EKRE tugev tulemus teda ei üllata, ent ta usub, et 10 kohta saab Isamaa ikka. Ta avaldas lootust, et selle tulemusega on lootust ka koalitsiooni läbirääkimistele pääseda.

Jüri Ratas sõnas Keskerakonna valimispeol Delfile, et tegu on kõigest e-hääletusega ja muretsemiseks põhjust ei ole. Ta kordas, et lõpptulemust on veel vara prognoosida, see selgub alles mitme tunni pärast.

Oma tulemust parandasid e-hääletusel ka EKRE ja Keskerakond. EKRE sai tänavu 13,5 protsenti e-häältest, mida on pea poole rohkem kui 2015. aastal, mil koguti 6,9 protsenti kõigist elektroonilistest häältest, Keskerakond aga 11,7 protsenti e-hääletanute toetusest, mida on nelja protsendipunkti võrra rohkem kui nelja aasta eest.

Urmo Soonvald: Reformierakonna tulemus on võimas. Isegi oodatust natuke võimsam. EKRE tugev tulemus pole suur üllatus; küll võis loota, et Keskerakond ja SDE koguvad e-hääletusega rohkem hääli.

Tänavusel e-hääletusel sai Reformierakond paremagi tulemuse kui 2015. aastal, mil kogus 37,5 protsenti elektroonilistest häältest. Tänavu siis juba 40 protsenti, jättes oma konkurendid kaugele maha.

Valimisi läks pärast e-häälte lugemist ülekaalukalt juhtima Reformierakond, keda toetas 40 protsenti elektroonilisel teel hääletanutest. Järgnesid EKRE (13,5 protsenti), Isamaa (12,6 protsenti), Keskerakond (11,7 protsenti), Sotsiaaldemokraatlik Erakond (11,4 protsenti), Eesti 200 (5,5 protsenti) ja Rohelised (2,3 protsenti). https://www.delfi.ee/news/rk2019/uudised/e-haaletuse-voitis-ulekaalukalt-reformierakond?id=85498101

Urmo Soonvald: Vabaerakonna juht Kaul Nurm süüdistas Delfi ja Eesti Päevalehe stuudios (era)ajakirjandust nende kiusamises. Oma positisooni, maine, sisu, usutavuse ja toetajaskonna on nad ikka ise maha mänginud.

Tanel Kiik ütles enne kella 20 Delfile, et Kaja Kallas helistas täna õhtul Jüri Ratasele ja palus Reformierakonna nimel eilse valimisdebati aegse kõnelaviini eest vabandust. Ükski helistajatest ise pole vabandust palunud, kui pressiteade välja arvata.

Vabariigi Valimiskomisjoni esindaja ütles äsja Delfile, et tulemused saabuvad minutite jooksul!

„Rahvamees”, Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas kõnnib mööda Saku Suurhalli ringi ja surub kohalviibijatel kätt. Kõik on ootusärevuses: juba õige pea selguvad e-hääletuse tulemused.

Reporter Siiri Liiva Vabaerakonna valimispeolt Talu kõrtsist: Kuigi pidu pidi algama kell 20, on siin juba umbes 60-70 inimest. Joogid on lauda tellitud, toidud said inimesed ette tellida. Toidulõhnad on juba tunda. Igas ruumis jälgitakse valimiste suurtelt ekraanidelt. Mõnes toas isegi mitu. Just lahkus Toivo Tänavsuu oma vähiravifondi inimestega.

Reporter Liina Kanarbik Elurikkuse erakonna valimispeolt Tallinna Teletornist: vibe on siin väga mõnus ja inimesed suhtlevad, kolistavad klaase, väga populaarne on käsitööõlu ja värske mahl. Üllatavalt vähe on inimesed nutitelefonides.

Urmo Soonvald: Kordame siis üle õhtu ja öö kõige põletavamad küsimused: kas valimisvõidu võtab Reformi- või Keskerakond? Kas Eesti 200 pääseb parlamenti? Kas EKRE suutis oma valijad ka valima saada? Kas SDE seljatab Isamaa või vastupidi?

Viktor Vassiljev hoiab Keskerakonna peol meeleolu üleval. Veel on Saku Suurhalli jõudnud Mihhail Korb, Raimond Kaljulaid, Jaak Aab jt. Reporter Karoliina Vasli rääkis kohapeal lihtliikmetega, küsides neilt võimalike tulemuste kohta: ollakse pisut kõhklevad, aga usutakse, et Keskerakond toob võidu koju.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder saabus Isamaa valimispeole Kochi Aitades ja ütles veel enne valimisjaoskondade sulgemist ja tulemuste selgumist erakonnakaaslastele, et sõltumata kõigest on tema rahul.

Elurikkuse Erakonna valimispeol Teletornis saab hästi süüa, ent selleks tuleb ka rahakotiraudu paotada. Valimispeo erimenüüst leiab nii kiluvõileiva, täidetud croissanti kui kuusevõrse glasuuriga pardifilee. On ka erikokteilid: looduslähedane värk!

Vähem kui 20 minutit on jäänud valimisjaoskondade sulgemiseni!

Reporter Karoliina Vasli Keskerakonna valimispeolt Saku Suurhallist: Jätkuvalt pakitakse suupisteid lahti. Ei tahetud veel öelda, kes muusikutest tuleb täna lavale, aga viidati, et tegemist on ühe "Eesti laulu" finalistiga.

Urmo Soonvald: Elurikkuse Erakonna juht Artur Talvik süüdistas ERRi, kellest justkui algas nende vastu suunatud vandenõu. Pean Talvikut lohutama ja ERRi kaitsma, et Delfi ja Eesti Päevaleht poleks ERE programmi pannud meie mootorisse ning nende peaministrikandidaati kutsunud debatidesse. Sest meie silmis on nad toetuseta projektiliikumine, kelle maailmavaatest pole võiamlik aru saada.

Reporter Siiri Liiva Roheliste valimispeolt Sveta baarist: Kuuendat kuud lapseootel Zyleixa Izmailova ehk Zuzu jõudis veerand kaheksa ajal Roheliste peole: erakonna esimehe ümber kogunes kohe ka suurem seltskond. Reggae muusika taustal suht põhjas, inimesi hetkel kohal umbes 30.

EKRE valimispeol kohvikus Wabadus valitseb täielik vaikus. Kohal on vaid ajakirjanikud.

Reporter Siiri Liiva Roheliste valimispeolt Sveta baarist: Rohelised on väga punktuaalsed, umbes 20 inimest on kohal ja elevus kasvab. Juba jagatakse pokaalides vahuveini. Kella 19.30st tuleb lavale bänd. Sissepääs on 15 eurot, eelmüügis oli 10 eurot. Võrdselt on nii noori kui vanasid. Ja veel üks tähelepanek. Vähiravifondile on tekkinud konkurent - Tallinna Lastehaigla Toetusfondi inimesed on jõudnud Roheliste peole.

https://www.delfi.ee/news/rk2019/videod/delfi-videod-lasnamae-linnaosavanem-maria-jufereva-skuratovski-enda-poolt-haaletada-ei-saanud?id=85497259

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/etv-suurel-valimisdebatil-sai-enim-sona-juri-ratas-vahim-kristina-kallas?id=85497597

Algas Delfi valimisõhtu otsesaade.

Urmo Soonvald: Tere valimispäeva ka minu poolt. Tänane esimene tõehetk tuleb natuke pärast kl 20, mil avalikustatakse e-hääled. Kui 2015. aastal oli Reformierakonnal 37,5% kohtadest e-häälte tulemusena, mis kahanes kõikide tulemuste kokku lugedes 27,6%le. Keskerakonnal olid samas numbrid 7,6% ja 24,8%. Ehk ca kl 20.15 on näha esimene olulisem trend, kas Keskerakond on e-häälte panust kasvatanud.

Hetkel on Keskerakonna peol veel vaikus ja esimestel saabujatel on võimalik janu kergendada.

Reporter Karoliina Vasli Keskerakonna valimispeolt Saku Suurhallist: Hiiglaslik suurhall veidi üle tunni enne peo algust. Uhked valgete linadega lauad, taamal seintel hiiglaslikud poliitikute paraadpildid. Soojendusjoogid, ent kaugel paistab baar, üldiselt tuleb rahakotti kergendada. Pilet külalistele on 30 eurot.

Veel veidi rohkem kui poolteist tundi on aega, et suunduda oma kohalikku valimisjaoskonda ja anda oma hääl.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotod-delfi-saaremaal-valijatel-tuli-parastlounal-trotsida-paksu-lumesadu?id=85497197

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) küberturvalisuse teenistuse juhtivanalüütik Lauri Tankler kirjutab, et lääne meedia narratiiv paremäärmusluse tõusust Eestis on liialdatud, sest nn peavooluparteid võtavad siiski tõenäoliselt 75-85% kohtadest. https://twitter.com/LauriTankler/status/1102220719189045248

Turu-uuringute AS-i uuringu (valmis ERRi tellimusel -toim) kohaselt on Tallinnas Mustamäel ja Nõmmel kandideeriv Martin Helme tänavustel valimistel kindla isikumandaadi võitja, kogudes oma ringkonnas 15 protsenti häältest. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2089119224469641&set=a.120518681329715&type=3

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi huvijuht Tatjana Kundozjorova võtab tänasel valimispäeval oma Facebooki lehel sõna: „Sõbrad, minge täna valima, kui te ei taha, et tigedad natsid (natsikud) riiki valitseks.” https://www.facebook.com/tatjana.kundozjorova/posts/2002594906457007

Lugeja Andres saatis Delfile kirja, milles pahandas selle üle, et valimisjaoskonnad asuvad kaubanduskeskustes. "Mis ma avastan, jaoskond nr 31, 32, 42 asuvad Maxima XX või XXX-is!"Ta lisas, et tema valimisjaoskond oli samuti kauplustest vaid ajutiste seintega eemaldatud. "Ühesõnaga paras pugerik valimisjaoskond aga see-eest milline kohvik on kõrval. Poejärjekorrad olid korralikud ja kui sai valitud, siis sai ka viina ja õlut osta, lisaks heeringat kalaletist.""Kas pole ma rahul? Ei. Valimised toimugu kaubandusest ja kauplemisest eemal, kus üks ei sega teist," kirjutab mees.

Delfi lugeja kirjutas, et Tartu kaubamaja peal on karikatuurselt suur reklaam, mis ütleb, et seal on valimisjaoskond, kuid hoonesse sisenedes ei juhata enam mitte miski valimiskasti juurde. Lõpuks õnnestus valimisjaoskond leida kolmandalt korruselt, kuid keskpäeva paiku seal kuigi suurt tunglemist ei olnud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242273

Eelmistel riigikogu valimistel olid pealinlased veidi usinamad. http://www.delfi.ee/article.php?id=85497113

Kell 16.00 seisuga on valimas käinud 57.2 protsenti valijatest!

Riigikohtu lahendi järgi on poliitiku kutsetegevuses kasutataval sõidukil lubatud poliitiku või erakonna nimi, kontaktandmed, kaubamärk, domeeninimi ja tegevusala, mis on teave kutsetegevuse kohta, mitte reklaam. Delfi lugeja jagas toimetusele fotot, sellest, kuidas seda on osavasti enda heaks ära kasutanud Aivo Lill, kes on täna hommikust saadik Jõgeva Kultuurikeskus asuva valimisjaoskonna ees parkinud sõidukit, millel on EKRE reklaam.

Erakonnad, kes on paisanud täna sotsmeedasse reklaame, ei riku sellega mitte ühtegi seadust, kui reklaam ei ole võimendatud nende kanalite lindist, vaid reklaamihalduri kaudu selliselt, et kandidaadi või erakonna lehel see ei kajastu.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496237

Kihnu Virve käis valimisjaoskonnas hääletamas. https://www.facebook.com/kihnlased/videos/326245311366153/&show_text=0&width=560

„Valimispäeval on propaganda tegemine keelatud,“ põrkab mulle Koeru valimisjaoskonna ukse taga peale valimiskomisjoni liige Mati Tatrik, kui olen just jõudnud oma järjekorda ootavatelt valijatelt mõtteid ja muljeid küsima hakata.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496391

Värskes Eesti Ekspressis kirjutas Eero Epner mahuka loo Vändra vallas asuvast valimisjaoskonnast nr.5, kus rahvas sugugi valimas käia ei taha. Valimispäeval oli seal parkla silmini masinaid täis.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496173

Endine Narva Keskerakonna referent, Edgar Savisaare lähendane ja talle poliitilises plaanis truuks jäänud Jelena Valme otsustas, et kuigi Savisaar enam ei kandideeri, kellegile teisele ta häält anda ei soovi.

Ratas kinnitas Delfile, et veel kell 15.30 polnud ükski kõne tegija ega Reformierakonna esimees Kaja Kallas tema ees vabandanud eileõhtuse telefoniterrori pärast.

Välismeedia rõhutab Eesti valimisi kajastavate artiklite juures eelkõige populistide esiletõusu ja kahe suurima erakonna mõõduvõttu.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496105

Delfi Narva korrespondent Roman Vikulov käis valimiste kulgu jälgimas Narva suurimas valimisjaoskonnas, mis asub Geneva-nimelises kultuurikeskuses. Järjekordi jaoskonnas polnud, samuti polnud näha alla 40-aastaseid valijaid. Vanemaealised valijad olid aga väga aktiivsed.http://www.delfi.ee/article.php?id=85496071

Tartu kaubamaja küljel on õues on suur reklaam, et seal asub valimisjaoskond, aga sees pole mitte ühtegi viidet, kus see asub. Kolmandale korrusele ekseldes leiabki lõpuks jaoskonna. Aga keskpäeva paiku seal kuigi suurt tunglemist ei olnud.

Perekond Eiert võttis lapsed valima kaasa, sest neile tuleb õpetada, kuidas homsest Eestit ehitada.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495921

Roheliste nimekirjas kandideeriv kunstnik Fideelia-Signe Roots jagas sotsiaalmeedias valimisjärgset fotot. View this post on Instagram Tehtud! 💚 Election day - check! #valimised #sulonhääl A post shared by Fideelia-Signe Roots (@fideelia) on Mar 3, 2019 at 3:49am PST

Korrakaitsjad on saanud valimispäeval seoses hääletusega pea kümme pöördumist, mida politsei kõiki ka kontrollib ja rikkumiste korral sekkub.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495803

http://www.delfi.ee/article.php?id=85495899

Delfi käis kaasas kuue suurema riigikogusse pääsemise potentsiaaliga erakonnaga, et vaadata, mismoodi nende poliitikud lihtrahvale lähemale pääseda püüavad.http://www.delfi.ee/article.php?id=85478145

Martna: mees metsast täitis kohust, mõisavalitsejad Helmed on siin tegijadhttps://www.facebook.com/maaleht/videos/2177967889184332/&show_text=0&width=560

Näitleja Roland Laos jäi täna valimisjaoskonnas Delfi fotograafi kaamera ette.

Surju valimisjaoskonna komisjonis annab valijatele sedeleid Vaike Nõmmiste (88), kes oli esimest korda komisjonis 1951. aastal.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495427

Põline Püssi elanik Jevgeni Väät arvab, et nii vanadel olijatel kui uutel tulijatel on pooled lubadused head, pooled aga mitte.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495265

Sotsiaalmeediasse postitatakse usinalt pilte ja teateid valimas käimisest. Nii mõnegi jaoks on need valimised esimesed. View this post on Instagram Minu kõikvõimas hääl on antud! 😂 #valimised2019 #EsimeneKord 👍👊 A post shared by Anne Eichelmann (@anne_eichelmann) on Mar 3, 2019 at 2:57am PST

Pärnus ja Pärnumaal viibiv fotograaf ütles, et sel korral väga hästi vastu võetud just uued ja inimestele lähemale toodud valimisjaoskonnad." Bussijaamas käis rahvast katkematult avamishetkest alates. Sama öeldi ka Maksimarketi valimisjaoskonnas. Võrdluseks võib tuua eelhääletusel osalenute arvu, mis eelmises kohas vaid mõnisada meetrit Maksimarketist eemal asuvas Papsaare lasteaias oli olnud vaid kolmekümne ringis aga tänavu anti kaubanduskeskuses eelvalimistel lausa üle kolmesaja hääle," rääkis Ago Tammik. Ta ütles, et nägi pealt ka juhust, kus valimiskomisjonil tuli inimesele märkus teha, kui härra prouale valimiskabiini appi tahtis minna. "Inimlik õnnetus, nimelt oli proua prillid koju jätnud, mistõttu ei näinud hästi seinalt nimekirja lugeda, aga valimiskord lubab siiski ainult ühe inimese korraga kabiini. Kõik lahenes siiski positiivses võtmes." Tammik lisas: "Ja tegelikult, ma ei mäleta, millal ma viimati nii rõõmsaid inimesi linnapeal nägin, võib-olla uusaasta ööl ?"Tema sõnul tundub, et inimestele on tähtis ka valimispäev. Lavassaares oli sel aastal võimalik osaleda ühel päeval eelhääletusel, kuid siiski tuldi õigel päeval viie kilomeetri kaugusele Jõõpre kultuurimajja enda häält andma.https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242267

Maaleht jõudis Lihulast Kullamaale, kus oli keskpäevaks juba üle poole valimisõigusega inimestest hääletamas käinud.https://www.facebook.com/maaleht/videos/613338302444014/&show_text=0&width=560

Valgamaal Puka aleviku valimisjaoskonnas toimetavad tööõpetuse õpetaja Harri ja rahvamaja juhataja Helgi on aidanud valimisi läbi viia juba üle neljakümne aasta. Neil on ette näidata ka mõned vanad reliikviad.http://www.delfi.ee/article.php?id=85494945

Keskpäevaks oli koos eel- ja e-häältega Pärnumaal Surju valimisjaoskonnas valiku teinud üle poole nimekirja kuuluvatest kodanikest.http://www.delfi.ee/article.php?id=85495141

Vaga ütles, et valimiskuumuses keedi üle. http://www.delfi.ee/article.php?id=85494317

http://www.delfi.ee/article.php?id=85495111

E- ja eelvalmistega kokku olid kella 11-ks Lihulas valimas käinud juba peaaegu pooled valimisnimekirjadesse kantud inimesed.http://www.delfi.ee/article.php?id=85494743

Fotograaf külastas Viljandis kahte valimisjaoskond, kuhu oli kogunenud üsna palju inimesi. Tema sõnul oli ka hetki, kus inimesed pidid järjekorras ootama, kuna polnud nii palju kabiine, kus oma hääl anda. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242261

Ajakirjanik Rein Sikk püüdis Sondas elavalt Aleksander Sinimäelt välja uurida, kelle poolt ta täna hääletas. Vaadake, kas õnnestus!http://www.delfi.ee/article.php?id=85494581

Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Mihkel Kangur käis samuti täna valimas. Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses asuvasse valimisjaoksonda oli ta kaasa võtnud ka oma poja. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242259

Reformierakonna esiinimene Kaja Kallas käis tänasel valimispäeval valimas. http://www.delfi.ee/article.php?id=85494349

Mida Lääneranna valla elanikud elust arvavad?https://www.facebook.com/maaleht/videos/390424198405000/&show_text=0&width=560

Delfi poole pöördus lugeja, kes tundis muret, kas ta saab veel tänasel valimispäeval oma eelnevalt antud e-hääle ümber muuta.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493885

Kas eesti emakeel, verine dopinguskandaal või pelgalt valimised. Õhk on Virumaal teemadest tiine.http://www.delfi.ee/article.php?id=85494237

Valimisreklaam sotsiaalmeediasDelfi toimetuse poole on pöördunud mitmed lugejad küsimusega, kas valimispäeval on sotsiaalmeedias valimisreklaam lubatud.Politsei- ja piirivalveameti kodulehel on kirjas: "Valimispäeval on keelatud valimisreklaam, mis jõuab inimeseni mistahes keskkonda sisse logimata (sealhulgas televisioonis, veebilehtedel). Samuti on lubamatu SMS-de saatmine valimisüleskutsega. Valimispäeval reklaam Facebookis üldjuhul keelu alla ei lähe, v.a poliitikute puhul, kel on sadades kontakte ja kes valimispäeval enda kasuks valima agiteerivad."

Kui varasemalt on valik tehtud kardinate taga, siis nüüdsest ei pea see enam nii olema ja valida ei tule suletud ruumis.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493985

Elva linnas oli käputäis valijaid kohal juba pool tundi enne üheksat, mõeldes, et saavad kiiresti asjaga ühele poole. Kunagi saanud valida juba kaheksast, aga nüüd tuli hakata hoopis järgmist täistundi ootama.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493881

"See on kindlasti rumal ja järelemõtlematu temp, aga ma tõesti ei teadnud sellest mitte midagi," ütles Kallas.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493989

„Muudkui lubavad, aina lubavad,“ iseloomustas Läti piiri ääres elav proua tänavust kampaaniat. Ise ta tegi valiku inimese kasuks, kes „lubas kõige paremini“.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493943

Maaleht käis Lääneranna vallas Kõmsil asuvas valimisjaoskonnas.https://www.facebook.com/maaleht/videos/2287870304868606/#w=560

Eesti 200 nimekirjas riigikogusse kandideeriv Mart Sander jääb oma reklaamiga sotsiaalmeedias kahtlemata meelde.

Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas sõnas Reformierakonna esimehe eilse kommentaari peale: "Üllatav avaldus Kaja Kallaselt, kes muidu on valimiskampaanias soliidselt käitunud. Märkasin juba eilses valimisstuudios tema närvilisust, ju siis finiši pinge teeb kurjaks. Poliitikas ei ole vaja tegeleda teistega, on vaja keskenduda enda ideedele ja visioonidele. " Kristina Kallas lisas, et nende toetaja on väsinud üksteise kallal näägutamisest, peenhäälestamisest poliitikast ja tahavad näha muutusi. "Sellised üleskutsed mõjuvad meie toetatajatale nagu hane selga vesi," on ta kindel.

Kuula järgi, mida Kaja Kallas eilse debati eel Delfile rääkis. http://www.delfi.ee/article.php?id=85492159

Tahad teada, kus on sinu elukohajärgne valimisjaoskond? Vaata SIIT järgi!

Eesti kõige edelapoolsemas valimisjaoskonnas Pärnumaal Treimani rahvamajas läks tööks kohe, kui kell sai üheksa – saabus Arvo Iklast, kes on jaoskonnas juba aastaid olnud esimene valija ning keda seetõttu naljatamisi stammkundeks nimetatakse.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493423

Maalehe ajakirjanik avastas, et Virtsu seltsimajas asuma pidanud valimisjaoskond on hoopis mujal. Ja mitte nurga taga, vaid väljakuulutatud kohast ikka päris kaugel - Kõmsi rahvamajas.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493351

Osa küsimusi leiab vastuse esmaspäeva varahommikuks, teised lähimate kuude jooksul.http://www.delfi.ee/article.php?id=85479797

Neil valimistel sündis e-hääletuse rekord! http://www.delfi.ee/article.php?id=85460509

Lugeja saatis Delfile toimetusele fotod Nõmme valimisjaoskonna ukse eest, kuhu keegi irvammas oli hommikul toonud vaagna makratega ning selle juurde jätnud sildi "Usun makrat!" Veidi hiljem olid makrapulgad koos sildiga prügikasti rännanud. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=242263

Risk ja tulu on üsna tasakaalus. http://www.delfi.ee/article.php?id=85480593

Maalehe ajakirjanikud toovad tänase päeva jooksul lugejateni uudiseid kõikjalt üle Eesti - Järva-, Tartu-, Valga-, Pärnu-, Lääne- ja Virumaalt ning mujaltki.http://www.delfi.ee/article.php?id=85493175

Peaministrikandidaatide debatil läks eile õhustik üpris teravaks. http://www.delfi.ee/article.php?id=85490521

Täna hommikul on paslik meenutada ka, millist valimisreklaami varemalt on tehtud. http://www.delfi.ee/article.php?id=85475981

Delfi toob täna lugejate-vaatajateni uudisvõnked kõige põhjalikuma kajastusega veebis ning otse-eetris. Eraldi valimistulemuste keskkond kuvab kõik kokku loetud hääled ja pinevad protsentide vahekorrad reaalaajas! http://www.delfi.ee/article.php?id=85471869

Peaministrile tehti 14 telefonikõnet ja saadeti kaks sõnumit. http://www.delfi.ee/article.php?id=85493023

Jaga omi muljeid ja hetki! Saada kiri rahvahaal@delfi.ee http://www.delfi.ee/article.php?id=85492985