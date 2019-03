Valel on lühikesed jalad! Riigikogusse kandideeriv noor reformierakondlane: tegu oli poisikeste tembuga

Ka Reformierakonna esinaine Kaja Kallas ütles, et isegi kui Ratasele saate ajal suur hulk kõnesid tuli, ei saanud see teda segada, sest saates telefone kasutada ei tohtinud.

Samuti kinnitab saate ajal stuudios viibinud Delfi ajakirjanik Karoliina Vasli, et Jüri Ratasel telefoni stuudios polnud, kuna Ratas viis selle enne saate algust grimmiruumi ära.

Vaga püüdis Delfi poolsele küsimusele, miks ta esialgu trollimist

põhjendada püüdes valetas, jätta vastamata, öeldes, et hoopis Ratas valetab, väites ERR-i uudisteportaalile, et saate ajal oli tema telefon grimmitoas.

Täna varasemate vestluste ajal Delfi reporteriga Vaga kinnitas veendunult, et Ratas kasutas stuudios telefoni, muutis ta hiljem oma versiooni juhtunust.

Ajakirjandusväljaannetele saadetud kirjas viitab trollimisega vahele jäänud Vaga Delfi eile tehtud fotodele, kus Ratasel oli telefon käes.

Vaga viide on eksitav: tegemist on fotodega, mille Delfi fotograaf tegi stuudios 20 minutit enne saate algust. Jüri Ratas ütles Delfile, et jättiski telefoni enne stuudiosse tagasitulekut grimmituppa.

Eile 20 minutit enne "Valimisstuudiot" Delfi fotograafi tehtud ülesvõte Foto: Taavi Sepp

Kirjas pressile vabandab riigikogusse kandideeriv Vaga teo pärast.

"Soovin Reforminoorte nimel vabandada meie eilse käitumise pärast peaministrikandidaatide debati ajal. Tegu oli poisikeste tembuga, keesime lihtsalt valimiskuumuses üle," kirjutas ta.

Lisaks Vagale helistasid Ratasele eilse "Valimisstuudio" ajal korduvalt Reformierakonna IT-nõunik Mati Leet ning reformierakondlased Katarina Elisabeth Saage, Sander Andla ja Rain Hansen.