Uuring: Mihhail Kõlvart on valimistel ilmselt suurim häältemagnet. Rainer Vakra ja Indrek Tarandi toetus on pea olematu

"Aktuaalses kaameras" räägiti, et Kõlvart on oma piirkonnas (Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa) selgelt kõige populaarsem, seal eelistab teda iga viies valija. Arvestades, et ringkond on väga suur, saab ta kindlasti isikumandaadi ja tõenäoliselt suurima häältesaagi terve Eesti peale kokku.

Tallinnas on populaarsed ka näiteks Raimond Kaljulaid ja Martin Helme. Kuigi Nõmme on pigem olnud Reformierakonna kants, on just Helme seal kõige populaarsem ja saab ilmselt ka isikumandaadi. Sotsioloog Juhan Kivirähk tõi välja, et suur on Nõmmel toetus ka Urmas Paeti osas. Rainer Vakrat aga toetab kõigest kaks protsenti küsitletutest, ilmselgelt andis suure hoobi plagiaadiskandaal. Kehv on näiteks ka Indrek Tarandi toetus Pärnumaal - kolm protsenti. Kivirähk arutles, et ilmselt on selle taga EKRE meeleavaldusel toimunu.

Üllatavana tõi Kivirähk välja Kadri Simsoni väga suure populaarsuse Pärnumaal, seal ju pandi kinni raudteelõik, otsus oli just Simsoni haldusalas. Tõsi, kõrvalt võib oletada, et ilmselt tõstis Simsoni toetust seegi, tema eestvedamisel juurutati tasuta ühistransport. Simsoni järel on populaarsuselt teine piirkonnas Mart Helme.

Harju- ja Raplamaal saavad uuringu kohaselt isikumandaadi Jüri Ratas, Kaja Kallas ja Marina Kaljurand. Kallas on veidi populaarsem kui Ratas (vastavalt 12 protsenti ja 11 protsenti). Kivirähk tõi välja, et selles kandis elavad keskmisest jõukamad inimesed ehk Reformierakonna sihtgrupp.

Näiteks Tartu- ja Jõgevamaal on aga kõige populaarsem Keskerakonnast EKREsse üle läinud Peeter Ernits.

Uuring valmis Turu-uuringute AS-is ERR-i tellmusel, küsitleti ligi 4700 vastajat.