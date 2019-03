Urmas Reitelmann: Helir-Valdor Seedri lootus EKRE pehmenemise osas on soovmõtlemine

"Usaldus Keskerakonnaga saab tekkida läbirääkimiste käigus, kui Keskerakonnaga kokkuleppele saame," ütles Reitelmann. "Kui kokkulepped peavad, siis usaldame loomulikult. Eestis ühe erakonna ainuvõimu ei tule, tegema peab kompromisse. Seda väistada oleks lapsik."

Siiski on nii Keskerakonna kui erakond Isamaa esindajad ka koalitsioonikõneluste ajal EKRE-sse umbusklikult suhtunud. Jaanus Karilaid märkis eile näiteks Postimehele, et võib-olla EKRE soovib tegelikult hoopis opositsiooni jääda, ainult mängib ega ole siiras.

Helir-Valdor Seeder on öelnud, et eeldatavasti muutub EKRE valitsuses pehmemaks.

"Kui me oleme kooseluseaduse ära tühistanud, siis on see teema meie jaoks ammendanud, me ei räägi enam sellest sõnakesti. Sellevõrra oleme pehemad küll," kommenteeris Reirelmann naerdes Seedri lootuseid. Reitelmann nimetas seda soovmõtlemiseks.

Koalitsioonikõnelusi pidavate partnerite märkused Reitelmanni sõnul neid ei kõiguta.

Reitelmanni sõnul on ta optimist, kuna tema hinnangul on EKRE-l ja Keskerakonnal ning Isamaal mitmetel teemadel sarnased tõekspidamised. "Mina ei ole üldse pessimist. Minu arvates võib siit tulla üks toimiv valitsus."

Ühiste vaadetena tõi Reitelmann välja osa keskerakondlaste vastuseisu kooseluseadusele ja Rail Balticule. "Meie oleme läbirääkimisteks avatud. Kui me kokkuleppele ei saa, lähme opositsiooni," ütles Reitelman.

Opositsiooni Reitelmanni sõnul nad jääda siiski ei soovi.