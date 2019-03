Urmas Reinsalu: Isamaa arutab Reformierakonna ettepanekut homme. Me pole nannipunnid, küll otsustada suudame

"Vaikus enne tormi," muigas ühe praeguse koalitsioonipartei esindaja täna Delfiga vesteldes. Suuremaid kohtumisi pole nädalavahetusel parteide puhul olnud. Mis muidugi ei tähenda, et poleks tehtud palju telefonikõnesid.

Kaalukeeleks on suuresti ka Isamaa valik. Reformierakond sai teatavasti Keskerakonnalt korvi, misjärel tehti ettepanek istuda ühise laua taha sotside ja Isamaaga. Uurisime, mida arvab sellest Urmas Reinsalu.

Ta sõnas, et võim pole eesmärk iseenesest. "Peaküsimus on ikka, mis me rahvast ja riigist saab. Just seda visiooni ja erinevaid ohte Eestile tuleb analüüsida. Väga paljuski on need arusaamad väärtuspõhised," märkis ta. "Oma väärtuste mahatallamise hinnaga ehk iga hinna eest võimule trügida pole aga minu jaoks aktsepteeritav."

Res Publica ridades poliitkarjääri alustanud Reinsalu lausus, et senine koalitsioonikõneluste nädal peale valimisi on olnud tema viite valimiste kogemuse ajaloo kõige rabedam. "See on tekitanud hulgaliselt küsimusi."

"Kõik küsimused tuleb läbi arutada ja langetada otsus ettepaneku kohta Isamaa esmaspäevasel eestseisusel. Olen kindel et saame sellega pärast tõsist pusimist hakkama. Ega me pole nannipunnid, küll me suudame otsustada."