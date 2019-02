Toom ja Michal: Keskerakonna ja Reformierakonna platvormide vahel pole tõmmet

ETV saate “Esimene stuudio” saatejuht Anna Pihl küsis neljapäeva õhtul Toomilt ja Michalilt, mida nad arvavad analüütikute hinnangust, et kõige mugavam koalitsioon oleks kahe suure partei koalitsioon, ja kas parteid usaldavad teineteist. Kumbki otseselt küsimusele ei vastanud, kuid mõlemad kinnitasid, et parteide platvormide vahel pole tõmmet, vahendab ERRi uudisteportaal.

“Kui me hakkame praegu siin koalitsioonilepingut sõlmima, siis see tähendab, et me teeme kaks päeva enne valimisi oma platvormidele tugevat allahindlust,” ütles Yana Toom.

“Arvan, et Keskerakonna esimene eelistus on kindlasti meieta ja meie esimene eelistus on kindlasti nendeta. Kui valimistulemus sunnib meid kuidagi koostööd tegema, siis see on paratamatus, mitte tõmme. Nii et — ma loodan, et Yana vabandab, aga tõmmet platvormide vahel ei ole liigset,” rääkis Michal.

“Vastab tõele,” lisas Toom.

Toom ja Michal vaidlesid saates nii kodakondsuspoliitika, eestikeelse hariduse kui ka tasuta ühistranspordi üle.