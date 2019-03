Toom ei pea kolmikliidu sündi tõenäoliseks: Isamaa kaotaks oma toetajad, kui jätab EKRE üksi opositsiooni karjuma

Pärast reedest Keskerakonna juhatuse koosolekut tegi reformierakond ettepaneku Isamaale ja Sotsiaaldemokraatidele koalitsioonikõneluste alustamiseks. Kas teie hinnangul nüüd jõutakse koalitsiooni moodustamiseni või tuleb Reformierakond kaarega uuesti Keskerakonna juurde tagasi?

Oli ootuspärane, et Kaja Kallas teeb nüüd ettepaneku sotsidele ja Isamaale. See oli väga selge järgmine samm. Praegu kõik sõltub Isamaast ja kui kõrgeks nad hakkavad oma hinda kruvima. Nemad on igal juhul eelispositsioonis, kuigi neil on riigikogus ainult 12 mandaati, sest nad mõtteliselt kuuluvad igasse koalitsiooni. Tegelikult te peaksite küsima Helir-Valdor Seederi käest, mis on plaan.

Seda kindlasti. Ent kuidas teile kõrvalt tundub - kui tõenäoline on, et Isamaa võtab Reformierakonna ettepaneku vastu või proovitakse hoopis koalitsioon Keskerakonna ja EKREga moodustada?

Kui ma üritan ennast Seederi nahka panna, siis ma arvan, et Isamaa ei taha lubada seda, et nemad on koalitsioonis ja EKRE opositsioonis. Sellega sööb EKRE nende hääled järgmisteks valimisteks ära. Nad ei suuda olla sellele valijaskonnale veenvamad kui opositsioonipingilt karjuv EKRE.

Ma ei oleks väga optimistlik, et see kolmikliit õnnestub ja just tänu Isamaale. Pluss veel see, et omavahelised suhted sotsidega on nagu on. Aga see väga asjasse ei puutu, kuigi loob täiendavat pingelist fooni.