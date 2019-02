Tanel Tein: Eestist võib saada maailma teadlaste treff-punkt!

Pakun välja ühe suuna kogu riigi jaoks, mis toob meile raha, kosutab taristut – maanteedest veevärgini; edendab teadust ja selle kõrval loob Eestile veel ühe teemaviite (või moekalt hastagi): Eesti kui Euroopa konverentsiturismi keskus!

Loomulikult annan endale aru, et uued ideed lastakse iidse kombe kohaselt sõelapõhjaks koos idee autoriga. Õnneks ei ole ma idee ainuke autor - meid on mitmeid sellega tegelemas. Elu on ka näidanud, et õiged ideed viiakse meil lõpuks ellu, vaid selle ühise tunnetuse küpsemisele võib natuke aega kuluda. Küllap mäletatakse aega, mil tasuta lasteaiakohtade idee paistis väikese seltskonna isikliku mure lahendamisena riigi vahendite arvelt. Aga täna? Üle-Eestiline tasuta lasteaedade võrk saab tegelikkuseks, olgu siis pärast valimisi loodava valitsuskoalitsiooni nägu milline tahes. Sest mitte aeg pole selleks küps, vaid me ise oleme selle idee elluviimiseks piisavalt targaks saanud. Tasuta lasteaedade loomine on nüüd peaaegu kõigi erakondade programmides. See on võimas ning au ja tänu selle idee kunagistele autoritele!

Eestist konverentsiturismi keskuse loomiseks on meil aga praegugi usaldusväärne toetuspunkt, millelt astuda esimesed sammud. Tallinnasse planeeritav linnahall kätkeb juba ideena kõike vajalikku, millega konverentsituriste Eestisse meelitada. Simsoni Kadri on ränka vaeva näinud Pärnu heaks. Pärnu ettevõtjad on omalt poolt suutnud luua ülimõnusa spaade-hotellide võrgustiku ja näidanud end nutikate turundajatena. Sellepärast võimegi praegu kõneleda Pärnust, kui Eesti konverentsipealinnast.