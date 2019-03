Tanel Kiik: uue valitsuse sünd sõltub kolme partei paindlikkusest

"Mulle tundub, et erakonna esimeestel ja delegatsioonidel see tahe on. Küsimus on ennekõike selles, kas kolme erakonna valimisplatvormide ja maailmavaate pinnalt jõutakse kõigi kolme erakonna valijaid rahuldava koalitsioonilepinguni," lisas ta.

Uue valitsuse sünd on tema sõnul järgmise nädala lõpuks märksa selgem kui praegu. "Aga me ei peaks neid läbirääkimisi, kui me eesmärk ja arvamus ei oleks, et see valitsus võib sündida."

Kiik lisas, et praeguseks on enamik teemasid kokku lepitud. "Oleme ära teinud esimese lugemise või esimese ringi läbi kõigi valdkondade ning välja praakinud, õigemini jätnud uude nädalasse need konkreetsed teemad, kus on erimeelsuste osakaal suurem, kus on laua taga kaks või kolm arvamust ja mis vajavad põhjalikumat arutelu."