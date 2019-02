Täna algab Riigikogu valimiste elektrooniline hääletamine ja eelhääletamine

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 24. veebruari kella 20-ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. „Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid kaheksa ja Tartu linnas neli,“ sõnas riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel.

Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee ööpäevaringselt kuni 27. veebruari kella 18-ni. „Valija jaoks suuri muudatusi e-hääletamisel seekord ei ole, väiksema muudatusena saab kandidaadi nime otsida, lisaks kuvatakse avavaates erakondade nimekiri, millele klõpsates avanevad kandidaatide nimed,“ rääkis Vinkel.

Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades nimetatud ajavahemikul uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel valimisjaoskonnas. Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa.