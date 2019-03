Sotsiaalmeedia jääb halli alasse, mis võimaldab erakondadel reklaamida ennast ka valimispäeval

Facebookis on võimalik teha reklaami kahel viisil:

1. võimendada juba postitatud teavet;

2. vormistada reklaam, mis ei ilmu postitaja lehele, kuid vaatamata sellele vallutab sihtrühma uudistevoogu.

Sotsiaalmeedia võimaldab seega teha reklaame ka valimispäeval. Ainsaks kriteeriumiks seisab Politsei- ja piirivalveameti kodulehel see, et reklaam ei tohi jõuda inimesteni, kui nad pole loginud end keskkonda sisse.

Valimiskampaania sõnumite postitamine oma profiilile TÄNA, on sisuliselt on ainsaks keelatud tegevuseks sotsiaalmeedias.

Postitused levivad sõltumata postitamise kuupäevast

Huvitav tõik peitub aga asjaolus, et eile postitatud reklaamid või postitused, mis viitaksid enese või erakonna reklaamimisele on ka täna elujõulised levima, mis tähendab, et sisuliselt piisavalt nutikad kandidaadid saavad jätkata kampaaniat ka valimispäeval.

See on aga võrdväärne olukorraga, kui näiteks eile bussipeatusse kleebitud reklaam oleks ka valimispäeval väljas ning vabanduseks sellele kasutataks ettekäänet, et see kleebiti enne valimispäeva.

Erakonnad kasutavad agiteerimiseks Facebooki sponsoreeritud reklaamide hall alasse jäämist